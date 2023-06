Cinema. Roma, arene estive gratuite a Piazza Vittorio e Monteverde

Le arene cinematografiche organizzate dall’Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC) del Lazio e dall’Agis Lazio Srl tornano a essere protagoniste dell’estate romana. A Piazza Vittorio all’Esquilino (XXIII edizione di Notti di Cinema a Piazza Vittorio) e Largo Ravizza a Monteverde (II edizione di Arena Cinevillage Monteverde) riprendono da giugno fino a settembre le iniziative territoriali all’insegna della cultura condivisa.

Le novità dell’estate

Novità dell’estate, grazie all’iniziativa “Cinema revolution 2023 che spettacolo l’estate” promossa dal Ministero della Cultura, la possibilità di rivivere le emozioni del grande schermo con un biglietto a prezzo popolare: € 3,50 per tutti i film italiani ed europei, con un tetto massimo di € 5,00 per quelli non europei.

Il presidente di ANEC Lazio – Leandro Pesci – ha voluto spiegare quale sia la mission dell’iniziativa: “Il nostro obiettivo da sempre persegue l’idea di far vivere al pubblico l’esperienza immersiva della sala cinematografica e, in particolare negli ultimi anni, dominati dall’era delle piattaforme tecnologiche, farlo riaffezionare all’emozione del maxi-schermo. Ci auguriamo che le due arene che ci faranno compagnia lungo tutta l’estate romana, possano riportare tale interesse anche grazie ad un’accurata programmazione, confermando la più che buona affluenza della scorsa edizione”.

La soddisfazione di Miguel Gotor

L’Assessore alla Cultura di Roma Capitale – Miguel Gotor – ha voluto esprimere tutta la soddisfazione dell’amministrazione capitolina per la ricca estate culturale che la città offrirà: “Le iniziative che vengono presentate oggi sono due pezzi importanti della nostra Estate Romana sono infatti due delle 24 arene cinematografiche che, grazie anche al nostro sostegno, punteggeranno in questa estate la nostra città”.

“La Settima Arte – prosegue Gotor – è infatti l’elemento caratterizzante dell’edizione 2023. Una scelta che, come Roma Capitale, abbiamo fatto per sostenere il settore delle sale cinematografiche, che ha molto sofferto per la pandemia da Covid-19 e che vogliamo aiutare stimolando le persone a ritornare a una rinnovata fruizione collettiva del prodotto cinematografico, che possa riportare in autunno ancora più persone nei nostri cinema”.

A Piazza Vittorio a partire dal 23 giugno

A Piazza Vittorio l’estate partirà il 23 giugno e fino al 16 settembre sarà in programma un caleidoscopio di eventi diversificati a corollario dell’arena cinematografica. Sullo storico maxischermo si proietteranno ogni sera alle ore 21:30 i film di successo della stagione, con una raffinata selezione di opere.

Il ciclo, a cura del critico cinematografico Franco Montini, ospiterà alcuni appuntamenti di eccezione con attori e registi di assoluto rilievo, quali Roberto Andò, Pupi Avati, Giuseppe Battiston, Marco Bocci, Alessandro Borghi, Gianni Di Gregorio, Ivano Di Matteo, Beppe Fiorello, Riccardo Milani, Rocco Papaleo, Edoardo Pesce, Michele Placido, Carlo Verdone e Daniele Vicari.

Oltre al torneo di scacchi gratuito organizzato dall’Associazione Piazza Vittorio APS in data 24 giugno, e la tappa master di Basket 3×3, anche la musica e le danze popolari saranno di scena a Piazza Vittorio. Pizziche, tarantelle e tammurriate, ma anche altri generi tradizionali internazionali come i baltrad francesi, intratterranno i convenuti di piazza Vittorio ogni due settimane per tutta l’estate.

Per quanto riguarda la musica, invece, tutti i giovedì dalle 18:30 il progetto “Amarena Pop” rivisiterà in chiave contemporanea i grandi successi italiani degli anni 60-70-80 per poi andare avanti con tante altre iniziative. Di rilievo, inoltre, gli appuntamenti calendarizzati anche con noti residenti del rione, con gli interessanti ed emergenti fratelli D’Innocenzo ed il loro nuovo film Bassifondi , con il versatile artista premio Oscar Gianni Quaranta, con lo scrittore Francesco Piccolo e con Nicola Lagioia, scrittore e già presidente del Salone del libro di Torino. Da segnalare anche l’incontro con Nanni Moretti per “Il Sol dell’avvenire”.

A Monteverde dal 28 giugno al 10 settembre

A Monteverde, dal 28 giugno al 10 settembre, il piccolo parco di quartiere di Largo Ravizza diventerà un punto di riferimento nei pomeriggi e serate estive anche per un territorio più vasto di cittadini, con l’obiettivo di coinvolgere soprattutto le nuove generazioni organizzando, oltre alle classiche proiezioni serali, anche un’area di servizi culturali e di ristoro.

Il Totem Bar anche per quest’anno incontrerà giovani talenti e darà spazio ad attività ricreative, in sinergia con il cinema in piazza: incontri, rassegne musicali, intrattenimento con musica, danza, spettacoli di stand up comedy e attività per i più piccoli. L’aperitivo culturale di tardo pomeriggio, invece, sarà con ”Libri e Spritz” tutti i martedì e giovedì dalle 18:30 mentre il format ”Per fare un gioco”, in programma tutte le domenica dalle ore 17:00, stimolerà l’attività di pittura all’aria aperta.

Per concludere, davanti al maxischermo di quasi 400 posti, si proietteranno i film di successo della stagione in corso con una raffinata selezione di opere e si ospiteranno incontri di approfondimento con i protagonisti dell’opera proiettata: tra gli artisti in arrivo nel primo mese si segnalano Pupi Avati, Marco Bellocchio, Marco Bocci e Ivano Di Matteo. Si informa che nelle due arene tutte le attività dal vivo si svolgeranno non oltre le ore 23:00.

