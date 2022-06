Si è svolto dal 20 al 22 maggio a Priocca, in Piemonte, il XX Concorso Enologico Internazionale Città del Vino 2022 organizzato dall’Associazione Nazionale Città del Vino con il patrocinio tecnico dell’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino. Come ogni anno, sono state assegnate le prestigiose Gran Medaglie d’Oro, tra i più attesi e ambiti riconoscimenti del settore. Cantina Sant’Andrea, l’azienda agricola a conduzione familiare a Terracina, guidata da Gabriele e Andrea Pandolfo, è salita sul gradino più alto del podio per ben quattro volte, ritirando altrettante medaglie con due etichette di punta della linea Acquerelli, Sogno IGT Lazio Rosso e Dune Circeo DOC Bianco, con Hum, il moscato di Terracina DOC, e con Oppidum Spumante Brut e Oppidum Grappa di Moscato di Terracina.

All’interno della classifica generale del concorso, con ben 93,6 punti, al vertice quindi delle Gran Medaglie d’Oro, si è posizionato Sogno 2015, un vino intenso, rosso e dai profumi intensi di mora, ciliegia e ribes prodotto con uve di Merlot e Cesanese. Poco più giù, con 92,8 punti, Dune, un bianco prodotto dalla raccolta tardiva di due uve tipiche del Circeo, Malvasia e Trebbiano, ha conquistato la giuria con il suo colore giallo paglierino e i suoi profumi intensi dalle note floreali e tropicali. Queste due etichette hanno reso la Cantina Sant’Andrea l’unica azienda italiana ad aver ricevuto due Gran Medaglie d’Oro.

Città del Vino 2022 , Cantina Sant’Andrea sul podio del Concorso Enologico Internazionale

Non solo. Un altro importante riconoscimento è stato attribuito all’azienda. Un solo vino, per questo 2022, si è aggiudicato la Gran Medaglia d’Oro nel Concorso Mondo Merlot ed è stato proprio Sogno, con ben 93,8 punti.

Due anche le Medaglie d’Oro ottenute con Hum, il Moscato di Terracina DOC secco, con il suo gusto unico, ricco ed esuberante. E con Oppidum Grappa di Moscato di Terracina dal bouquet floreale e fruttato con note di miele e spezie. Grande successo anche per la versione spumantizzata di Oppidum che ha ottenuto la Medaglia d’Argento nella sua categoria.

Cantina Sant’Andrea Cantina Sant’Andrea Cantina Sant’Andrea

“Grandissima soddisfazione, nonché una responsabilità”

“Siamo veramente felici di queste medaglie – racconta Pandolfo -. È una grandissima soddisfazione nonché una responsabilità. Certamente le due Gran Medaglie d’Oro con Dune e Sogno, il bianco e il rosso più importanti della nostra cantina, ci riempiono d’orgoglio. Ancora di più perché siamo la provincia con più riconoscimenti a livello regionale. È, dunque, una soddisfazione anche per tutto il territorio. Ricevere la Medaglia d’Argento alle bollicine e la Medaglia d’Oro al Moscato e, addirittura, l’oro alla grappa ci ha dato grande gioia perché è stata premiata tutta la gamma dei nostri vini.

Sicuramente il premio che ci ha emozionati di più è stato quello attribuito a Sogno, risultato il miglior Merlot a livello nazionale. Quella di imbottigliare un rosso importante come il Merlot è stata una sfida nata tanti anni fa. Per questo è il riconoscimento che ci ha emozionato di più. È una grande responsabilità, non manca anche un pizzico di paura. Perché il vino e l’uva cambiano in continuazione, ed è una sfida continua. Ma l’impegno, la passione e il lavoro costante fanno ormai parte di noi. Vedere la nostra provincia, il nostro territorio, sul podio di concorsi così importanti è la soddisfazione più grande. Vincere premi così prestigiosi fa alzare l’asticella della qualità a tutto il territorio e questo è un bene per tutte le aziende locali”.