Clizia Incorvaia, dopo la gravidanza il suo corpo è diventato così: l’ha mostrato senza vergogna

Clizia Incorvaia si è mostrata completamente senza filtri, spiegando com’è cambiato il suo corpo dopo la gravidanza.

La famosa influencer che nella casa del Grande Fratello Vip ha trovato l’amore, è diventata mamma per la seconda volta, quando ha dato alla luce Gabriele, nato il 19 febbraio 2022.

Con il parto e la nascita di Gabriele l’aspetto ma soprattutto l’approccio alla vita, dell’icona delle fashion victim è cambiato radicalmente. Scopriamo la testimonianza dell’incredibile trasformazione.

A distanza di oltre due anni dalla nascita del suo secondo figlio, Clizia Incorvaia ha deciso di mettersi a nudo, rivelando ai fan la trasformazione della quale è stata protagonista in ragione della sua maternità. Ecco com’è cambiata e che cosa ha svelato nelle scorse ore alla community.

Clizia Incorvaia, la trasformazione dell’influencer dopo la gravidanza

Clizia Incorvaia è un’influencer ed esperta di moda, molto conosciuta dagli utenti iscritti ai canali social. La sua popolarità è aumentata in modo esponenziale quando è approdata al reality show condotto da Alfonso Signorini. Partecipando al Grande Fratello Vip infatti, si è fatta conoscere da un pubblico ancora più ampio e ha anche trovato l’amore. Insieme a lei infatti, nel loft di Cinecittà c’era il noto volto televisivo di Forum, Paolo Ciavarro, figlio dell’affermato produttore cinematografico Massimo Ciavarro, e della celebre attrice italiana Eleonora Giorgi.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono innamorati perdutamente l’uno dell’altra, e dopo un po’ hanno dato alla luce anche un bimbo tutto loro, il secondo per l’influencer, già mamma della bambina nata dalla relazione precedente, poi conclusa, con Francesco Sarcina, frontman del gruppo musicale Le vibrazioni.

Le foto senza veli del corpo dopo il profondo cambiamento

Così Clizia Incorvaia ha dato alla luce Gabriele, nato il 19 febbraio 2022, e da quel momento la sua vita, e anche il suo corpo sono cambiati. Alcune ore fa ha pubblicato una foto di se stessa in intimo e ha spiegato che aveva smesso di prendersi cura di sé per dedicarsi al figlio, priorità assoluta della sua vita.

Dopo circa due anni però Clizia Incorvaia ha deciso di intraprendere un percorso per se stessa, e ha perso 7 kg, recuperando, ha scritto “il suo corpo”, e iniziando di nuovo a sentirsi a suo agio. La foto di Clizia Incorvaia in lingerie che ha raccontato la verità sulla sua trasformazione estetica e personale ha colpito molto i fan, che si sono spesi i complimenti, likes, messaggi di approvazione per la sfida e il traguardo raggiunto, e di incoraggiamento.