Rai, dopo anni di successi per il conduttore non c’è più nulla da fare: non meritava un finale così

Per il noto volto Rai è arrivata la notizia più amara: ecco come se ne va dall’azienda che ha portato al successo.

Ormai non si parla d’altro e per il pubblico affezionati al palinsesto televisivo italiano è stata una vera doccia fredda. L’azienda di Viale Mazzini da adesso in poi dovrà fare a meno di lui: il presentatore tv non farà più parte del team, e il suo addio è dei più tristi di sempre.

Non sembra essere andata come si racconta in giro la vicenda legata alla decisione del protagonista dei programmi di maggiore successo della Rai di andare via. Ecco tutta la verità e il retroscena del tutto inaspettato.

Scopriamo che cosa è successo, e come mai il conduttore ha deciso di voltare pagina, passando a un’altra rete tv e a una società concorrente.

Rai, il retroscena inaspettato dietro la decisione di abbandonare le emittenti tv nazionali

Negli ultimi giorni una notizia inaspettata ha lasciato letteralmente a bocca aperta i fan che seguono i programmi tv del palinsesto Rai. Stiamo parlando dell’addio di Amadeus all’azienda di Viale Mazzini. Dopo una lunga collaborazione e dopo aver portato al successo contenuti tv come il Festival di Sanremo per anni, il conduttore ha deciso di voltare pagina, e di intraprendere una nuova avventura professionale. Dunque non lo si vedrà più al timone delle trasmissioni di mamma Rai.

L’amministratore delegato Roberto Sergio ha deciso di vuotare il sacco, rivelando che cosa che si cela dietro l’addio di Amadeus alla Rai. Così ha svelato che quelle che circolano in giro sarebbero false notizie, inoltre ha spiegato quelli che, a suo dire, sono i veri motivi della fine della collaborazione del conduttore con le emittenti del servizio pubblico italiano.

I motivi che hanno spinto Amadeus a lasciare l’azienda di Viale Mazzini

Stando quanto ha riportato anche il Corriere, Amadeus non sarebbe stato accontentato dalla Rai. Lui avrebbe voluto costituire una società con cui produrre dei format da vendere alle emittenti tv. Questa strada era già stata percorsa dal collega Fabio Fazio. In comune con Fabio Fazio c’è anche l’evoluzione della storia, che vedrà il conduttore approdare alla stessa azienda dove è andato a lavorare Fazio dopo aver lasciato la Rai, ovvero al canale Nove di Discovery.

A quanto pare Amadeus avrebbe chiesto ai vertici di della RAI un programma per sua moglie Giovanna Civitillo, e anche l’interruzione della collaborazione con Lucio Presta, con il quale il conduttore Rai è in combutta da parecchio tempo. L’azienda di Viale Mazzini ha dovuto respingere le richieste di Amadeus perché in RAI non è possibile che il ruolo di produttore coincida con quello di conduttore.