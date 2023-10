Colosseo, multati sei venditori abusivi di biglietti per visite guidate e tour in bus scoperti

Nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia in tutta l’area archeologica del Colosseo, finalizzati al contrasto dei reati predatori e dell’abusivismo commerciale. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Tour guidati per Colosseo e biglietti per tour in bus scoperti

Nella giornata di ieri, infatti, le attività dei Carabinieri hanno consentito di sorprendere un cittadino del Bangladesh a vendere ombrelli e poncho e altre 6 persone – un cittadino del Gambia, due del Pakistan, un cittadino italiano, uno del Bangladesh e uno della Repubblica Ceca – mentre cercavano di procacciare turisti stranieri, offrendo la vendita di tour guidati per il Colosseo e biglietti per tour in autobus scoperti, senza i necessari titoli e autorizzazioni.

Venditori abusivi di ombrelli

Nei loro confronti, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno proceduto alla contestazione della violazione amministrativa per un totale di 8.500 €, con notifica dell’ordine di allontanamento, oltre al sequestro di vari badge, materiale pubblicitario, 8 ombrelli e 16 poncho privi di marchio.

(Com/Red/ Dire)

