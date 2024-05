Colpaccio Rai, dopo l’esodo arrivano 2 pezzi da novanta: ‘Altro che Amadeus e Fazio’ | Annuncio ufficiale

Dopo l’addio dei due volti noti, in arrivo due campioni del piccolo schermo. I telespettatori possono esultare con gioia assoluta.

Negli ultimi due anni, la Rai ha perso due conduttori che sicuramente hanno fatto le fortune di Rai 1 e Rai 3. Stiamo parlando, in primis, di Fabio Fazio e ora di Amadeus.

In modo particolare, è giusto dire che il conduttore di Che tempo che fa, con la sua grande esperienza in Rai, grazie a programmi condotti in passato come Quelli che il calcio, il Festival di Sanremo e l’omonima trasmissione che ormai è passata sulla rete Discovery di Canale Nove, è pronto ad accogliere il collega fresco di trasferimento.

I due, molto apprezzati dai telespettatori per il loro modo di fare televisione sempre in maniera pulita e mai scomposta, si ritroverebbero ad essere i grandi mattatori della rete di Discovery, che negli ultimi anni sta macinando grandi successi e soprattutto si sta facendo conoscere sempre di più al grande pubblico.

Addirittura, sembrerebbe che anche alcuni programmi Rai, come “I soliti ignoti”, possano ritornare su Canale Nove proprio con la conduzione di Amadeus. Si è parlato anche di un’ipotesi di vedere X-Factor a partire da ottobre 2025 sulla rete recentemente potenziata, sempre con l’ex conduttore di Sanremo al timone.

Il cambio della guardia

Insomma, sembra proprio che questa rete così giovane voglia a tutti i costi ostacolare i grandi colossi di Mediaset e Rai. Detto ciò, sembra proprio che Carlo Conti, con la notizia ufficiale delle conduzioni del Festival di Sanremo 2025 e 2026, abbia già messo in cantiere questo progetto così importante.

Stessa sorte per Stefano De Martino che, con ogni probabilità, sarà invece il re dei pacchi con la conduzione di Affari tuoi nel serale di Rai 1. In realtà, però, sembra che in Rai si stia puntando anche su due grandissimi nomi. Scopriamo subito di chi si tratta.

Piero e Massimo a rapporto

In Rai i nuovi conduttori che rappresentano il futuro per i prossimi anni sono: Piero Chiambretti e Massimo Giletti. Si tratta, per loro, di un contratto biennale e dell’occasione di ritornare protagonisti da subito.

Come riportato da TvBlog.it, si starebbe già lavorando per la prossima stagione televisiva affinché possano dare il loro importante contributo e mettere fine alle polemiche degli ultimi tempi dopo gli addii poc’anzi annunciati.