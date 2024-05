Isola dei famosi, dietro l’addio si nasconde uno scandalo | Ha spifferato i segreti del programma: pubblico accoltellato alle spalle

La rivelazione choc del concorrente dell’Isola dei famosi ha lasciato tutti senza parole: ecco che cosa è venuto a galla nelle scorse ore.

Una volta concluso il percorso a Canale 5, l’ex naufrago ha vuotato il sacco sul programma, sulla redazione e ha deciso di rivelare quello che è accaduto davvero, a telecamere spente.

Quello che ha svelato ha dell’incredibile. Chissà come reagirà Vladimir Luxuria non appena lo verrà a sapere, intanto il pubblico che segue da sempre le avventure dell’Isola dei famosi è rimasto deluso e amareggiato.

Scopriamo che cosa ha deciso di raccontare l’ex volto dell’Isola dei famosi non appena ha rimesso piede sulla terra ferma, dopo aver vissuto l’esperienza dell’isola di Cayo Cochinos.

Isola dei famosi, la dichiarazione choc dell’ex naufrago

L’Isola dei Famosi sta ormai per concludersi, e l’edizione di quest’anno sembra non aver portato a Mediaset il successo sperato. Questa volta il celebrity survivor è stato affidato alla conduzione di Vladimir Luxuria che ha sostituito Ilary Blasi, e forse il reality show non è andato come gli autori di canale 5 avevamo immaginato.

Ci sono state diverse squalifiche ed eliminazioni, che si sono unite all’uscita anticipata di diversi concorrenti, i quali hanno preferito mettere fine al gioco prima del previsto. Inoltre, come se non bastasse, alcuni dei naufraghi che sono usciti, una volta abbandonata l’isola dell’Honduras, hanno deciso di rilasciare delle dichiarazioni scottanti sull’isola dei Famosi, e su tutto il team di autori che si occupa della trasmissione. Una di queste ha lasciato tutti a bocca aperta. Scopriamo di che cosa si tratta, e, soprattutto, chi è stato a vuotare il sacco sul Celebrity Survivor di Canale 5.

Le parole di Pietro Fanelli dopo il celebrity survivor

Come di certo saprete, Pietro Fanelli ha deciso di autoeliminarsi, e dopo essere stato accusato dai suoi compagni di avventura di giocare in modo scorretto, ha scelto che per lui il percorso era concluso. Dunque non è più un naufrago e, poco dopo essere rientrato a casa, ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 e, a quanto pare, alla redazione del noto periodico italiano che si occupa di spettacolo, televisione e cronaca rosa ha confessato l’inimmaginabile.

L’ex naufrago ha rilevato: “Hanno fatto di tutto per trattenermi“, e ha sottolineato anche che la redazione ha tentato di persuaderlo tramite uno psicologo, chiamato per cercare di convincere il concorrente a restare a Cayo Cochinos. Poi ha aggiunto: “Il capo della produzione ha detto che io ero il vero protagonista del reality show e che rimane sull’isola era importante per il mio futuro nello spettacolo”.