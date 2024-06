Concorso Funzionari Ministero dell’Interno 2024 per 1.248 nuove assunzioni

Una significativa opportunità di carriera per entrare a far parte dell’amministrazione civile del Ministero dell’Interno con contratti a tempo pieno e indeterminato

Il Ministero dell’Interno ha ufficialmente avviato il concorso per l’assunzione di 1.248 nuovi funzionari non dirigenziali per l’anno 2024. Questo bando, reso pubblico dal Ministero della Pubblica Amministrazione, rappresenta una significativa opportunità di carriera per chi desidera entrare a far parte dell’amministrazione civile del Ministero dell’Interno con contratti a tempo pieno e indeterminato.

Dettagli del Bando

Il bando di concorso prevede l’assunzione di personale suddiviso in sei specifici profili professionali:

Funzionari Amministrativi : 350 posti

: 350 posti Funzionari Economico-Finanziari : 514 posti

: 514 posti Funzionari Statistici : 49 posti

: 49 posti Funzionari Informatici : 182 posti

: 182 posti Funzionari Tecnici : 3 posti

: 3 posti Funzionari Linguistici: 150 posti

Requisiti e modalità di partecipazione

La procedura concorsuale comprende prove scritte, prove orali e una valutazione dei titoli per i diversi profili professionali. Gli aspiranti candidati possono presentare domanda per uno solo dei codici di concorso e per un solo ambito territoriale. Questo limite è volto a garantire una distribuzione equa delle candidature e a facilitare una selezione mirata.

Per quanto riguarda il profilo di funzionario linguistico, il bando specifica la necessità di dimostrare capacità di interpretariato in una delle otto combinazioni linguistiche previste:

Francese e Arabo

Inglese e Francese

Inglese e Arabo

Inglese e Cinese

Inglese e Spagnolo

Inglese e Tedesco

Inglese e Russo

Inglese e Sloveno

Questa diversità linguistica riflette l’esigenza del Ministero di dotarsi di personale in grado di operare efficacemente in un contesto sempre più internazionale e multilingue.

Scadenza e presentazione delle domande

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 26 giugno 2024. È fondamentale per i candidati assicurarsi che la propria candidatura sia completa e rispetti tutte le indicazioni fornite nel bando, per evitare l’esclusione dalla procedura selettiva.

Un’importante opportunità per chi desidera intraprendere una carriera nell’amministrazione pubblica, contribuendo al funzionamento di uno dei ministeri chiave del nostro paese. La varietà di profili professionali richiesti evidenzia la necessità del Ministero di dotarsi di competenze diversificate e specializzate, in grado di rispondere alle complesse esigenze dell’amministrazione civile.

I candidati interessati sono invitati a consultare il bando completo sul sito ufficiale del Ministero della Pubblica Amministrazione e a presentare la propria domanda entro la scadenza prevista per non perdere questa preziosa occasione.