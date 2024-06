Concorso pubblico, l’impiego dei sogni diventa realtà | Guadagni tanto e fatichi poco: iscrizioni aperte a tutti

Scopri qual è il nuovo concorso pubblico per il quale si stanno candidando tutti: è un’occasione imperdibile.

Smetti di sognare ad occhi aperti, finalmente puoi realizzare il desiderio di trovare un lavoro stabile e sicuro e cominciare a guadagnare bene. Non serve nemmeno la laurea specialistica.

La ricerca di lavoro è stata indetta dalla Consob, l’organo di controllo del mercato finanziario italiano. Verifica subito quali sono i requisiti richiesti, e poi corri a presentare domanda per partecipare alle selezioni pubbliche.

Il concorso pubblico garantisce ai nuovi assunti un contratto a tempo indeterminato e l’occasione di lavorare nella capitale d’Italia. Non perdere altro tempo, la domanda di partecipazione va inoltrata massimo entro il 3 luglio.

Concorso pubblico, la preziosa opportunità di lavorare per la Consob

Come si legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, la Consob, l’organo di controllo del mercato finanziario italiano, nei giorni scorsi ha indetto una selezione pubblica per la ricerca di personale. Si tratta di un’occasione unica, da non lasciarsi scappare, soprattutto se si è alla ricerca di lavoro qui in Italia. Le nuove figure professionali dovranno avere competenze informatiche, in quanto la posizione vacante è quella corrispondente al profilo di assistente informatico.

l nuovo concorso pubblico pubblicato dalla Consob è volto all’assunzione nell’area operativa del personale di ruolo della Commissione nazionale per le società e la borsa. Le figure ricercate sono in tutto 7. Se sei curioso di scoprire se hai le carte in regola per candidarti, leggi subito i requisiti specifici richiesti, la sede di lavoro, e le modalità di presentazione della domanda di iscrizione al concorso pubblico della Consob.

Requisiti richiesti e presentazione della domanda

Le candidature saranno ritenute valide in presenza dei requisiti standard richiesti per tutti i concorsi pubblici, e dei requisiti specifici richiesti, ovvero i seguenti titoli di studio:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

laurea triennale in ingegneria dell’informazione (L-8), o in ingegneria industriale, o in scienze e tecnologie fisiche, o in scienze e tecnologie informatiche (L31), o in scienze matematiche (L-35), o in statistica (L-41).

Inoltre è richiesto il possesso di un indirizzo di posta certificata PEC. La domanda va presentata in via telematica tramite il portale della PA (www.inpa.gov.it). La sede di lavoro dei 7 nuovi informatici che saranno assunti dalla Consob è la città di Roma. Tutte le ulteriori informazioni utili sono visionabili visitando il sito web dedicato www.consob.it/web/area-pubblica/lavorare-in-consob, o anche scaricando il bando di concorso pubblico al link www.consob.it/o/PubblicazioniPortlet/DownloadFile?filename=/documenti/bollettino2024/d23061_bando_192_24.pdf