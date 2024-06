Concorsone pubblico, è finalmente uscito il bando tanto atteso: 44 posti liberi per chi ha davvero voglia di lavorare

Il concorso imperdibile per chi ha voglia di lavorare: è la tua occasione

Uno dei problemi più spesso sollevati oggi come oggi, da giovani e più anziani, è quello dell’assenza di posti di lavoro sicuri, stabili e soddisfacenti. Molti ambienti professionali, infatti, propongono contratti di breve durata, caratterizzati da una forte instabilità professionale ed economica che quindi impedisce di vivere serenamente il presente e di pianificare il proprio futuro.

In un contesto così, c’è chi si lancia e va vivere all’estero sperando di trovare lì qualche occasione migliore e, invece, chi sceglie di continuare a studiare così che la specializzazione massima possa in qualche modo dare l’accesso a qualche nicchia professionale più stabile.

Dall’altra parte, però, ci sono tutte quelle persone che, non volendo né trasferirsi né studiare ulteriormente, spesso si trovano bloccate in una realtà difficile. Per tutti loro c’è oggi un’occasione speciale: questo concorso darà un posto di lavoro a 44 persone, è imperdibile.

Il nuovo concorso per l’ASL: tutti i dettagli

La regione della Valle d’Aosta è alla ricerca di 44 nuovi impiegati per le proprie ASL dislocate in tutto il territorio: l’offerta è quella di un contratto nell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato. Per candidarsi si ha tempo fino al 4 luglio 2024 e gli ambiti in cui i candidati possono inserirsi sono davvero vari. Scendendo nel dettaglio, infatti, l’ASL della Valle d’Aosta è alla ricerca di 1 dietista, 1 tecnico di neurofisiopatologia, 10 logopedisti, 12 fisioterapisti, 2 educatori professionali, 2 tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, 3 ortottisti, 5 terapisti occupazionali e 8 tecnici sanitari di radiologia medica.

Tutte le informazioni relative ai bandi si trovano alla pagina https://auslvda.selezionieconcorsi.it ma, in generale, per ogni professione è richiesta la laurea specifica in quel settore, l’iscrizione all’albo professionale di riferimento e il possesso di un’utenza personale di PEC.

Come candidarsi

Per presentare la propria candidatura per il concorso pubblico si ha tempo fino al 4 luglio. La procedura va eseguita telematicamente sul sito precedentemente citato, compilando il modulo specifico disponibile online secondo le istruzioni riportate. Oltre alla domanda, i candidati devono anche pagare la tassa di concorso di 10 euro, non rimborsabile, specificando la causale sul versamento “pagamento tassa di concorso” con le proprie generalità e il concorso a cui si intende partecipare.

Il concorso prevede due fasi. La prima consiste in una comprensione scritta: i candidati devono leggere un testo di circa 400 parole e poi rispondere a un quiz a scelta multipla. La seconda, invece, è una produzione scritta, quindi un riassunto del testo precedentemente letto. Se a queste due prime prove si ottiene un punteggio di almeno 6/10, si passa alla comprensione orale e quindi alla produzione orale.