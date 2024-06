Fotovoltaico, il tempo delle mazzate in bolletta è finito: attacca una spina e inizia a risparmiare | Non servono nemmeno i permessi

Così inizierete subito a risparmiare grazie ai pannelli fotovoltaici

Oggi come oggi, uno dei temi più caldi per quanto riguarda le famiglie è quello delle spese e delle bollette. A fronte di stipendi sempre uguali, infatti, la vita di tutti i giorni è più cara e questo crea grossi problemi finanziari. I beni alimentari sono aumentati di prezzo, così come i carburanti e le bollette e, per questo motivo, è necessario trovare dei modi per risparmiare un po’.

Un modo utile per iniziare a muoversi in questo senso è quello di installare dei pannelli fotovoltaici: questi, sfruttando la luce del sole, producono energia elettrica che in casa può essere usata per il funzionamento di tutti gli elettrodomestici, così come per l’illuminazione o per altri scopi.

Questi impianti, però, hanno costi importanti e non tutti possono permetterseli, oggi come oggi. Ecco quindi una soluzione rapida, concreta ma più economica, che alleggerirà per sempre le tue bollette e che non ti creerà un debito incolmabile.

Fotovoltaico plug and play, ecco cos’è

Il fotovoltaico plug and play consiste in un piccolo pannello che si collega alla presa di corrente e trasferisce l’energia nella rete elettrica domestica, così che sia subito pronta da utilizzare. Questo pannello dispone di un micro inverter che sfrutta la luce solare e, grazie alle staffe di fissaggio, è anche semplice da posizionare ovunque lo si desideri. Per fare in modo che funzioni al meglio, però, è consigliato mettere il pannello rivolto verso sud, così che sfrutti tutta la luce solare possibile.

Per installare il fotovoltaico plug and play è necessario rinunciare ai compensi dell’energia prodotta ed immessa nella rete domestica. Chi vuole procedere con l’installazione, quindi, deve segnalare al distributore di energia elettrica che sta per eseguire questo tipo di lavoro e, quindi, compilare una comunicazione unica per poter essere abilitati alla connessione.

I costi dell’installazione

Installare un pannello plug and play, se consideriamo una potenza media di 300 W, costa tra i 600 e gli 800 euro, IVA inclusa.

Grazie agli incentivi statali, poi, in sede di dichiarazione dei redditi si può andare a recuperare il 50% di spesa in dieci anni.