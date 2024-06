Voli ‘low cost’, altro che risparmio | Fai attenzione a questo dettaglio: paghi il triplo di quello che c’è scritto

Apri gli occhi e impara a smascherare i finti voli low cost, altrimenti pagherai molto di più di quello che credi.

Volo low cost, il dettaglio a cui fare attenzione per evitare di essere raggirati

Oggi trovare un biglietto per un volo low cost che sia realmente tale non è più facile come una volta. Circa 15 anni fa sono cominciati ad apparire sui siti web delle compagnie aeree dei biglietti a prezzi stracciati che inizialmente erano per lo più voli last minute. Si trattava di viaggi che non erano stati del tutto riempiti dalle prenotazioni dei mesi precedenti, e che, per questo motivo, la compagnia aerea metteva in vendita ad un prezzo stracciato per ammortizzare i costi della tratta stessa.

Da quel periodo storico il concetto stesso di volo low cost è molto cambiato, trasformandosi in una sorta di offerta promozionale su delle tratte specifiche, e soprattutto in alcuni periodi dell’anno, ovvero in quelli meno gettonati. Molto spesso però, soprattutto da qualche anno a questa parte, il volo low cost è diventato più uno specchietto per le allodole che un affare vero e proprio. Per evitare di “cascarci” occorre sapere quali sono i dettagli a cui far caso, per evitare di veder crescere improvvisamente il costo finale per il viaggio aereo selezionato. Scopriamo di che cosa si tratta.

Che cos’è che fa lievitare i prezzi del biglietto aereo

Il prezzo iniziale dei voli low cost aumenta ad ogni servizio aggiuntivo selezionato, tanto è vero che di recente le maggiori compagnie aeree low cost, come Ryanair e Easyjet sono state addirittura multate dal Ministero del consumo spagnolo proprio per questa ragione, ma che cos’è che fa lievitare il prezzo del biglietto aereo? Il bagaglio a mano, la prenotazione del posto, la possibilità di accedere al velivolo con ingresso prioritario, e la possibilità di fare il check in online per il volo anche nei giorni precedenti al viaggio stesso, e non solo durante le 24 ore prima dell’imbarco, sono tutti servizi a pagamento.

Tutto questo, se non si è attenti a scegliere di quali servizi si ha realmente necessità, rischia di far diventare un prezzo iniziale vantaggioso un prezzo invece eccessivo, a dispetto di quanto accade con i voli delle compagnie di bandiera. Queste ultime offrono alcuni servizi, come il trasporto dei bagagli, in automatico e non come servizi aggiuntivi opzionali, anche se a fronte di un costo iniziale del biglietto più elevato delle compagne low cost. In definitiva occorre tenere gli occhi aperti perché, in base allo studio di Altroconsumo sui voli low cost per l’anno in corso, i costi extra possono far incrementare il prezzo iniziale fino al 363%.