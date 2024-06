Condizionatori, con il nuovo bonus te lo tirano appresso | Il caldo non fa più paura: da oggi ti costa una miseria

Così il condizionatore te lo potrai comprare anche tu: il bonus da non perdere

Sebbene in alcune zone d’Italia le piogge primaverili sembrano non volersene andare, di fatto l’estate è alle porte e, con lei, le temperature roventi. Non tutti hanno la fortuna di poter vivere al mare o di potersi prendere tutta l’estate di ferie, così da trascorrerla al fresco di una piscina o addirittura di una montagna.

La maggior parte degli italiani, infatti, l’estate la vive esattamente come tutte le altre stagioni, quindi tra lavoro, traffico e casa. Per loro, il condizionatore diventa l’unico modo per non svenire di fronte al termometro che supera i 35°c e per provare a dormire un po’, nonostante il caldo.

Se anche tu ne sogni uno ma i prezzi d’acquisto e di installazione ti fanno paura, scopri subito questo bonus: ti permetterà di vivere la tua prima estate al fresco e con il sorriso.

Il bonus per acquistare il condizionatore

Anche nel 2024 è possibile portare in detrazione le spese per l’acquisto di un condizionatore e quelle per la sostituzione di uno con un altro a pompa di calore. L’agevolazione consiste in una detrazione tra il 50% e il 70% e si concretizza in diversi bonus fiscali: è quindi importante trovare quello che più si addice alla propria situazione. Il primo è il bonus ristrutturazione edilizia al 50%, che consente un risparmio del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di un condizionatore se questo è in fase di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria. In questo caso c’è un limite massimo di spesa e si attesta sui 96mila euro.

Il secondo è il bonus mobili, che dà diritto a una detrazione Irpef del 50% sull’acquisto di mobili o di un condizionatore nel limite massimo di 5mila euro di spesa. Anche in questo caso, però, è necessario che siano in corso lavori di ristrutturazione edilizia o manutenzione ordinaria dell’immobile: la data di inizio dei lavori, inoltre, dev’essere precedente a quella dell’acquisto dei condizionatori.

Ecobonus e Superbonus

C’è poi anche l’Ecobonus, che dà diritto a una detrazione Irpef del 65% per l’acquisto di un condizionatore purché venga sostituita la caldaia a gas con un climatizzatore a pompa di calore, abilitato al raffreddamento e al riscaldamento.

Infine c’è il Superbonus con la detrazione Irpef al 70% che riguarda solo ed esclusivamente chi vive in condominio e si applica nell’ambito di uno degli interventi trainanti del Superbonus come l’isolamento termico delle superfici o la sostituzione della caldaia con impianti centralizzati a condensazione.