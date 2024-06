Bancomat, prima di ritirare esegui questa operazione | Se ti dimentichi sei in guai seri: conto svuotato in pochi minuti

Fallo prima di ritirare i soldi al bancomat, ti salverà

Oggi come oggi, tantissime persone si affidano al bancomat per prelevare e versare i propri soldi. Questi dispositivi, presenti all’esterno di ogni ufficio bancario o postale se si includono anche i Postamat, sono infatti estremamente comodi e permettono di effettuare semplici operazioni bancarie senza dover fare la coda in ufficio.

Sebbene, dopo qualche operazione, ci si prenda la mano e si diventi sempre più veloci nell’effettuare le operazioni di cui si ha bisogno, di fatto il momento del prelievo al bancomat è sempre delicato poiché va a coinvolgere il proprio conto corrente, quindi la sua sicurezza.

Importante, quindi, guardarsi attorno mentre si digita il codice PIN della carta e osservare se c’è qualcuno che controlla la zona del bancomat, perché qualche malintenzionato potrebbe appostarsi in zona per poi piombare alle spalle di chi preleva e rubargli tutto. Oggi vi sveliamo un’operazione da effettuare ogni volta che si conclude un prelievo o un versamento al bancomat: salverà il conto corrente e tutti i soldi che contiene.

Fallo sempre dopo aver prelevato al bancomat

A rivelare l’importanza di questo gesto è Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori che, in un recente video, ha spiegato qual è una delle mosse più importanti da non dimenticare mentre si è al bancomat per prelevare i propri soldi. Si tratta della buona abitudine di coprire il tastierino con la mano mentre, con l’altra, si digita il PIN della propria carta di credito. Molti criminali, infatti, installano dei meccanismi che sottraggono la carta di credito facendo pensare al cliente che, in realtà, questa sia stata ritirata dallo sportello e non sia stata restituita solo per un guasto tecnico.

Per questo motivo, nel caso in cui si incappasse in uno di questi tranelli, riuscire anche solo a impedire a questi ladri di scoprire il PIN della carta può dargli qualche difficoltà in più nel cercare di rubare tutti i soldi dal conto corrente.

Qual è l’altro motivo

Secondo Dona, poi, c’è anche un altro motivo dietro alla buona abitudine di coprire il tastierino del PIN. Questa sequenza numerica è utile anche ai ladri più tradizionali, quelli che non installano meccanismi di furto della carta direttamente nel bancomat ma che più semplicemente rubano borse e portafogli.

Prima di effettuare il furto questi potrebbero accostarsi ai bancomat magari con dei binocoli per cercare di carpire qualche codice PIN delle carte dei clienti e, quindi, organizzare un colpo per colpire il portafoglio o la borsa della persona alla quale sono riusciti a leggere quel dato così privato.