Agenzia delle entrate, partono i controlli a tappeto | Se non è tutto in ordine sei nei guai: ti portano via tutto quanto

Sono partiti dei controlli a tappeto da parte dell’Agenzia delle entrate. Potrebbero arrivare le prime richieste di accertamento. Le sanzioni sono salatissime.

Le tasse sono il mezzo che permette allo stato di sostentarsi e sopravvivere. Per questo in un paese in cui l’evasione fiscale è un problema importante, lo Stato si difende cercando misure sempre più rigide di controllo.

Negli ultimi tempi, si sono intensificati i controlli da parte dell’Agenzia delle entrate, complice anche la rivoluzione digitale che sta continuando a progredire.

Infatti, adesso è migliorata la comunicazione tra gli enti statali e dunque le cose possono essere tenute sotto osservazione con maggior semplicità. Questo è un bene per lo stato che così facendo si assicura più trasparenza da parte dei contribuenti.

Tuttavia, è meglio informarsi sui controlli da parte dell’Agenzia delle entrate in modo da riuscire a tenere tutto in ordine anche perché le sanzioni possono essere molto pesanti. I controlli stanno partendo a tappeto. Ecco quale tipologia di controlli sta effettuando l’ente…

Controlli dell’agenzia delle entrate: ecco cosa succede

Sono partiti da parte dell’agenzia delle entrate i controlli a tappeto con lo strumento dell’Anonimetro e adesso saranno inviate le prime richieste di accertamento fiscale per verificare le incongruenze tra fondi disponibili sul conto corrente e quanto denunciato al fisco tramite la dichiarazione dei redditi.

A dare la notizia è stato Federico Freni, ovvero il Sottosegretario del Ministero dell’Economia e della Finanza. Questa tipologia di strumento è stata introdotta all’interno della Legge di bilancio del 2020, tuttavia è entrata in funzione solamente a partire dal 2023. Il sistema di controllo è molto semplice, vengono incrociati i dati dell’archivio dell’Agenzia delle entrate con altri sistemi di controllo a loro disposizione.

In arrivo controlli di accertamento

I controlli sono partiti lo scorso settembre e sono ora in fase di approfondimenti. Tuttavia sembra che ormai il MEF sia arrivato alla fase di accertamento. Infatti, nonostante il Redditometro sia stato bloccato come sistema, continuano a essere effettuati i controlli incrociati, uno strumento molto utile per il Fisco per notare importanti anomalie. Ad avere più problemi potrebbero essere le persone che non hanno inviato affatto la dichiarazione dei redditi in quanto in quel caso io controllo dovrebbe essere immediato.

Inoltre, verranno controllati tutti quegli elementi che dovrebbero essere soggetti a titolo di imposta come donazioni, somme di denaro soggette a ritenuta ed eredità. Ha sottolineato il sottosegretario del Mef che saranno controllati: “tutti gli elementi sintomatici della presenza di flussi finanziari non soggetti ad imposizione”.