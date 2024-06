Corri all’ufficio postale: il nuovo bonus fa gola agli italiani | Quasi 1000€ subito sulla tua carta

Finalmente è arrivato il bonus che può fruttarti parecchi soldi: scopri come richiederlo prima degli altri.

Puoi ricevere fino a mille euro, grazie alla nuova iniziativa del governo che ha previsto l’erogazione della Carta Acquisti, della carta “Dedicata a te” e del Reddito alimentare.

Attraverso i nuovi bonus la spesa diventerà più leggera per tanti italiani: verifica se hai diritto anche tu ad approfittare dei nuovi incentivi statali.

Vediamo quali sono le nuove misure messe a disposizione dallo Stato italiano per dare sostegno ed offrire un supporto concreto alle famiglie messe in difficoltà dall’inflazione che ha toccato massimi storici negli ultimi mesi.

Bonus, fino a mille euro sul conto corrente per alcune categorie di cittadini italiani

Per contrastare il caro vita, reso sempre più aspro dall’aumento dell’inflazione e dei prezzi per i beni di prima necessità, lo Stato ha pensato ad adottare delle misure economiche, pensate appositamente per dare sostegno concreto alle famiglie italiane, letteralmente schiacciate dalle spese.

Saranno ben tre i nuovi incentivi erogati sotto forma di bonus, e serviranno soprattutto per aiutare i cittadini a fare la spesa senza restare al verde. Scopriamo di quali bonus si tratta, chi ne avrà diritto, quali di questi sono già stati attivati, e quali invece saranno resi disponibili, per i beneficiari che ne faranno richiesta, a partire dai prossimi mesi.

Carta Acquisti, carta “Dedicata a te” Reddito alimentare

La carta Acquisti è una carta gratuita ricaricabile, che viene caricata ogni due mesi con 80 euro, e che è possibile richiedere presso gli Uffici Postali, ed è riservata ai cittadini di età uguale o superiore a 65 anni, o inferiore a tre anni, e può essere richiesta da chi ha un Isee uguale o inferiore a 8.052,75 euro. Per chi ha compiuto i 70 anni, il cui tetto massimo previsto è di 10.737 euro. Inoltre, per poterne beneficiare occorre dimostrare di avere un patrimonio mobiliare non superiore a 15mila euro, di non possedere più di un’auto e di essere proprietari per oltre il 25% di un immobile a uso abitativo, o del 10% se a uso diverso.

Dunque bisogna anche dimostrare di non essere intestatario di più utente di energia elettrica.

Con la Carta Acquisti e la carta “Dedicata a te” si potranno ricevere circa 940 euro totali all’anno di aiuti per la spesa alimentare. Il bonus della carta “Dedicata a te” per ora ancora non è stato attivato, e il Reddito Alimentare è previsto per ora solo per i cittadini di Genova, Firenze, Napoli e Palermo, ma si attendono altre novità sui bonus statali dei prossimi mesi.