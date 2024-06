Bollo auto, se non lo vuoi più pagare basta fare così | Fatta la legge, trovato l’inganno: dalle tue tasche non esce più un euro

Bollo auto, come non pagarlo: fatta la legge, fatto l'inganno (ilquotidianodellazio.it / depositphotos)

Così non dovrai mai più pagare il bollo auto: che liberazione

Il bollo auto è un tributo regionale che dev’essere versato da tutti i cittadini che, secondo il Pubblico Registro Automobilistico, possiedono un’automobile. Dev’essere versato annualmente ed è del tutto indipendente dall’uso che si fa del mezzo: anche se lo si tiene fermo in garage, questa tassa va versata.

L’importo varia a seconda di diversi fattori. Il primo è la potenza del veicolo espressa in cavalli o in kW, mentre il secondo è l’impatto ambientale del mezzo stesso. Inoltre, ogni regione d’Italia ha dei parametri specifici di riferimento per cui può accadere che un medesimo veicolo corrisponda a un importo diverso, a seconda della Regione in cui risiede il suo legittimo proprietario.

Per pagarlo ci si può rivolgere a un ufficio postale, all’ACI, a un’agenzia di pratiche automobilistiche, alle tabaccherie Lottomatica e, in alcune regioni, lo si può pagare anche online per esempio su app come Satispay o su quelle di home banking. Oggi, però, vi sveliamo qual è un modo del tutto legale per esserne esenti: ecco cosa si deve fare.

Come non pagare il bollo auto

Alcune categorie di automobili hanno dei vantaggi non da poco, per quanto riguarda le tasse e i tributi da versare. Un esempio è quello dei veicoli elettrici che, in Italia, sono esenti dal pagamento del bollo per i primi cinque anni: dopo questo periodo di tempo, ogni Regione può decidere se riscuotere o meno questo importo. Al termine del periodo di esenzione, comunque, l’importo si riduce a un quarto della tariffa piena, per cui ciò che si deve versare è comunque esiguo.

In molte regioni l’esenzione dura cinque anni: si tratta dell’Abruzzo, della Basilicata, della Calabria, dell’Emilia Romagna, del Friuli Venezia Giulia, del Lazio, della Liguria, delle Marche, del Molise, della Puglia, della Sardegna, della Sicilia, della Toscana, dell’Umbria, del Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Ci sono però alcune eccezioni.

Le eccezioni

Una regione del tutto a sé è quella della Val d’Aosta dove i veicoli elettrici sono esenti dal pagamento del bollo per un periodo di otto anni, dopo il quale tornano a pagarlo in una misura però ridotta. Simile la situazione della Campania dove, nel caso di rottamazione aut Euro 0-4 è prevista un’esenzione per otto annualità ma solo nel caso di un mezzo la cui potenza sia sotto i 100 kW.

In Lombardia e in Piemonte, invece, i veicoli elettrici sono esenti dal bollo per sempre, quindi dal momento dell’acquisto fino a quello della vendita, della rottamazione o della sostituzione del mezzo.