Cosa fare a San Valentino. I luoghi più romantici, suggestivi e i concerti

Cosa fare a San Valentino è, probabilmente, la domanda che più ci stiamo facendo in questi giorni. Domani per la giornata dell’amore saranno in molti a voler dedicare la giornata o la serata alla loro dolce metà. Ecco le nostre idee per San Valentino.

Cosa fare a San Valentino: i luoghi romantici

Tra i luoghi più belli e suggestivi del Lazio dove passare un romantico San Valentino troviamo la splendida serie di borghi arroccati sui Monti Sabini.

Tra le vie delle località di Poggio Mirteto, Poggio Catino, Casperia. I borghi di Labro, Torri in Sabina e la città perduta di Rocchettine con la sua iconica Rocca Guidonesca. Tappe da tenere a mente in questo nostro viaggio romantico sono senza dubbio i borghi laziali di Anagni, Alatri, Fiuggi, Ferentino, il suggestivo castello medievale di Fumone e il borgo di Veroli.

Nel cuore dei castelli romani una visita a Nemi non può mancare così come il caratteristico borgo di Castel Gandolfo al quale è inoltre possibile abbinare la visita al lago di Albano. A Roma Nord, troviamo invece il lago di Bracciano con il maestoso castello Orsini- Odescalchi ed infine, a Tivoli dove è possibile visitare le ville storiche: Villa Adriana, Villa D’Este e Villa Gregoriana.

Villa Adriana a Tivoli

Cosa fare a San Valentino: luoghi insoliti

Il teschio di San Valentino. Per un San Valentino insolito ma senza dubbio suggestivo, prendiamo in considerazione l’idea di una visita all’interno della chiesa di Santa Maria in Cosmedin. Molti ricorderanno questo luogo per la famosa Bocca della Verità che si trova nel portico nasconde però una reliquia del tutto insolita. Una volta entrati si rimane stupiti dai bellissimi mosaici, ma non è l’unica cosa particolare da ammirare in questa chiesa di Roma. Qui si trova anche il teschio di San Valentino.

E quale giorno migliore per vederlo da vicino se non martedì 14 febbraio, quando il cranio viene fatto sfilare attraverso la chiesa per celebrare la festa del santo e degli innamorati.

Roma insolita: Casina delle civette

Spostandoci in zona Coppedè, fra Piazza Bologna e la metro S. Agnese Annibaliano si trova un edificio molto suggestivo. La Casina delle Civette, uno di quei luoghi di Roma da visitare almeno una volta nella vita. A guardarlo sembra uscito da una fiaba di fate. Si trova al numero 90 di via Nomentana all’interno di Villa Torlonia e prende il suo nome dall’animale più amato dal Principe Torlonia. Lo stile di questa villa spazia dal gotico al liberty ed è un luogo in cui il sogno e l’immaginazione la fanno da padroni.

La casina è molto bella anche solo dall’esterno e per vederla esternamente non serve pagare un biglietto.

Casina delle Civette a Roma

Cosa fare a San Valentino: lirica in concerto

Per la serata di San Valentino se siete amanti della lirica o se volete trascorrere una serata tra le magiche note delle opere italiane, vi proponiamo il concerto di San Valentino organizzato da “Opera e Lirica”.

Un pot-puorri delle musiche che hanno reso la grande opera italiana un punto di riferimento per la musica di tutto il mondo, insieme ai più famosi passi a due della storia della danza.

I capolavori senza tempo del grande secolo del Romanticismo danno vita a uno spettacolo fruibile ed emozionante per tutti: non solo per gli appassionati, ma anche per coloro che nutrono il desiderio di scoprire l’opera e il balletto e vi si approcciano per la prima volta.

Il Soprano Clementina Regina e il tenore Emil Alekperov vi trasporteranno in un’altra epoca, in cui l’animo umano, acceso e tormentato da forti passioni, si abbandona alla lirica del canto. I ballerini Cristina Musumeci e Francesco Sgura vi incanteranno, con la leggiadria della danza sulle punte, sul ritmo delle note incalzanti e delle pause drammatiche delle musiche più celebri da Verdi a Čajkovskji, suonate abilmente dall’ensemble di archi e pianoforte di Opera e Lirica.

© Riproduzione riservata