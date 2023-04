Weekend a Roma e in provincia

Al Parco Cinecittà World: Pasqua e Pasquetta all’insegna del divertimento

Domenica 9 e lunedì 10 aprile Cinecittà World offre ai suoi ospiti un’esperienza unica per festeggiare Pasqua e Pasquetta all’insegna del divertimento. 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici, 6 spettacoli live, pranzi e tanto altro. Un viaggio emozionale che, dalle 11:00 alle 18:00, permetterà agli ospiti di conoscere i set che hanno fatto la storia del cinema. Volare a 12 metri di altezza sul cinema volante “Volarium”, fare un giro tra i gironi dell’Inferno Dantesco e lasciarsi catapultare indietro di 60 milioni di anni a Jurassic War. Per chi cerca un po’ di fresco c’è solo l’imbarazzo della scelta. Tra le discese a 70km/h nell’acqua di Aktium e le 4 attrazioni de Il regno del ghiaccio. Il tutto sarà poi condito dal pranzo di Pasqua e Pasquetta nella Taberna e da mercatini in cui potersi svagare con dello shopping.

Biglietti disponibili

Dal Ghetto a Trastevere: passeggiata di Pasquetta

Nella giornata di lunedì 10 aprile, a partire dalle 10:30, sarà possibile partecipare ad una piacevole passeggiata dal Ghetto a Trastevere, per trascorrere una Pasquetta all’insegna della storia e del divertimento. La piazza “arredata” con la bella Fontana delle tartarughe, immergerà i partecipandi nel cuore del Ghetto ebraico, uno dei più antichi al mondo ed una delle zone più caratteristiche di Roma, ricchissima di aneddoti e di memorie. Attraversando poi l’Isola Tiberina, l’isola della medicina fin dall’antichità, si arriverà a Piazza in Piscinula, il nostro ingresso al Rione Trastevere. E attraverso un dedalo infinito di vicoli e vicoletti, ognuno con una storia o una leggenda o comunque uno scorcio suggestivo, si proseguirà fino a Piazza di Santa Maria in Trastevere, da sempre il cuore pulsante del Rione, dove si visiterà la Basilica, il primo luogo di culto dedicato alla Vergine Maria.

Per info e prenotazioni: 10guidesofrome@gmail.com; 349 8336718

Al Tempio di Roma: concerto di Pasqua “Sfumature d’800”

Domenica 9 aprile, a partire dalle 19:00, sarà possibile assistere al “Concerto di Pasqua” eseguito da “Gli Archi dell’Orchestra Vincenzo Bellini” nell’affascinante cornice del Tempio di Roma, con un nuovo capitolo della serie “Sfumature d’800”. Per l’occasione, il programma sarà interamente dedicato alle Serenate di grandi compositori europei della seconda metà 1800. Sarà la celebre Serenata in Mi minore di Edward Elgar, dal gusto elegante, raffinato ed aristocratico, ad aprire la serata. Di carattere completamente diverso, la Serenata in Re minore di Gyula Beliczay, che condurrà il pubblico in un meraviglioso viaggio sonoro dal Regno Unito ad est dell’Europa, per immergersi nelle acque del Danubio che separa Buda da Pest, attraversa tutta l’Ungheria per arrivare fino a Vienna e concludere il concerto tra le note della travolgente Serenata n.3 in Mi minore Op. 21 di Robert Fuchs.

Ingresso gratuito

All’Agripark: Pasquetta in campagna

La Pasquetta si festeggia in campagna: lunedì 10 aprile, a partire dalle 10:00, in programma una giornata indimenticabile nell’AgriPark della Tenuta Biologica Agricoltura Nuova. Nello specifico quattro trattorie permetteranno ai partecipanti all’evento di assaggiare i prodotti biologici della campagna romana senza rinunciare ai sapori genuini della storica cucina romana. Dalle Mezze Maniche alla Carbonara ai Tonnarelli cacio e Pepe, passando per Agnello al forno con patate, Coratella, Salsicce alla brace e Formaggi biologici in varie stagionature. Sarà infatti possibile provare le ricette rivisitate di chef e ristoratori che tendono sempre a valorizzare la cucina italiana e le eccellenze del territorio, in un contesto di socialità e convivialità. Una giornata da trascorrere in perfetta serenità, negli spazi infiniti della campagna romana, in una location che regala emozioni.

Per info e prenotazioni: 392 8004255

Al Charity Cafe: i “Fleur du Mal” in concerto

Sabato 8 Aprile, a partire dalle 22:00, il set acustico “Fleur du Mal” si esibirà al Charity Cafe di Roma per una serata dedicata al Blues. Stefano “Iguana” con voce e chitarra, Roberto Cruciani al basso, Graziella Olivieri al sax tenore, Clemente Verdicchio al sax contralto e Fausto Casara alla batteria proporranno infatti brani tratti dal recente Cd “Gumbo”, che propone diversi pezzi originali, affiancati da alcuni standard di blues e swing. Dagli arrangiamenti di “Caledonia” a “Let me Love You Babe”, passando per “Stop Breaking Down”, “Rollin’ & Tumblin'” e “Basin Street Blues”. Non mancheranno naturalmente brani tratti dai precedenti album e altri classici blues. Ciò che è certo è che la storica band romana, in attività sin dal 1984, proporrà un mix di blues, rock, swing, funk, rythmin’ & blues, con testi in inglese, italiano e spagnolo, permettendo a tutti gli ospiti di trascorrere una serata a ritmo di musica.

Per info e prenotazioni: 06 47825881

Weekend a Latina e in provincia

Presso l’Azienda Agricola Ganci: Pasqua e Pasquetta 2023

Per festeggiare la Pasqua in maniera rilassata e piacevole, l’Azienda Agricola Ganci di Latina apre le sue porte, domenica 9 e lunedì 10 aprile a partire dalle 13:00, a tutti coloro che vorranno trascorrere le festività a contatto con la natura. Gli ospiti della tenuta potranno infatti scegliere un menù alla carta nel ristorante, così da degustare le prelibatezze dello chef, prenotare le postazioni barbecue, o accedere all’area picnic per stare insieme e godere dei prodotti a km zero dell’azienda. Non mancherà, naturalmente, la possibilità di passeggiare lungo i filari, fare un giro in bicicletta fino al lago di Fogliano e approfittare dell’area gioco dedicata ai bambini. Una Pasqua e una Pasquetta, dubbio, all’insegna del divertimento e del relax per tutta la famiglia.

Per info e prenotazioni: 0773 208219; 338 6770619

A Piana delle Orme: scampagnata di Pasqua e Pasquetta

Piana delle Orme è un luogo magico che custodisce la storia del nostro territorio immerso nella natura. E quale momento migliore, se non Pasqua e Pasquetta, per trascorrervi del tempo in maniera piacevole, rilassante e divertente? Il Museo di Piana delle Orme, in cui sono esposti reperti storici che testimoniano la bonifica delle paludi pontine, la Seconda guerra Mondiale e la vita nell’agro redento, è immerso nel verde. Il grande parco, in cui è possibile ammirare alberi centenari e moltissime varietà di Eucalipto, è anche dotato di un’area verde picnic per grigliate in compagnia. Dunque domenica 9 e lunedì 10 aprile l’area verde di Piana delle Orme aprirà le sue porte sia a chi vorrà pranzare comodamente al ristorante, sia a chi vorrà approfittare dei bungalow e delle postazioni per il barbecue. Una scampagnata nel verde a due passi dalla città per trascorrere un weekend di Pasqua indimenticabile.

Per info e prenotazioni: pianadellorme@gmail.com; 0773 258708

A Formia: Pasqua e Pasquetta alla scoperta delle bellezze storiche e archeologiche della città

Per festeggiare Pasqua e Pasquetta all’insegna del divertimento e della cultura da non perdere le visite presso bellezze storiche e archeologiche di Formia. Per sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile, infatti, alle 16:30, alle 17:15, alle 18:00 e alle 18:45 sono in programma visite guidate al grandioso Cisternone Romano di Formia, un incredibile esempio dell’ingegneria idraulica romana, in cui poter ammirare gli ambienti sotterranei perfettamente conservati. Non mancherà poi, alle 10:00, alle 11:00 e alle 12:00 la possibilità di visitare il mausoleo dedicato alla memoria di Cicerone, per scoprire, attraverso la vita e le opere del grande oratore latino usi e costumi dell’antica Roma. Sabato 8 aprile alle 15:00, alle 16:00 e alle 17:00 si potrà inoltre visitare l’area archeologica di Caposele, un complesso residenziale risalente al I secolo a.C. di cui rimangono diversi ambienti padronali.

Per info e prenotazioni: 349 5328280

Weekend a Frosinone e in provincia

A Castro de Volsci: Pasqua tra le botteghe della Regina Camilla

Anche domenica 9 aprile, a partire dalle 10:00, Castro dei Volsci, il paese natale di Nino Manfredi, sarà animato dall’iniziativa “le Botteghe della Regina Camilla”. Una Pasqua per curiosare nel borgo ciociaro tra le diverse botteghe antiche dislocate lungo la Via Civita per riscoprire le abilità manuali che oggi potrebbero apparire anacronistiche e il valore dell’artigianato e delle sue tradizioni. Ad oggi sono operative circa 6 botteghe, tutte contraddistinte dalla medesima insegna ed allestite con criteri filologici per quanto più possibile. I prodotti che si possono trovare spaziano dai suppellettili in legno e ceramica, gioielli della tradizione, ricami e merletti, uncinetto, dipinti ad acquerello ed incisioni, cucito creativo e i prodotti della tradizione gastronomica locale, ed infine, il vino della cantina Rossimele prodotto di nicchia con la coltivazione della vite maritata.

Ingresso libero

Ad Acuto: “Pasquetta Itinarrante sui monti della Ciociaria con pic-nic conviviale”

Lunedì 10 aprile, a partire dalle ore 9:00, sarà possibile trascorrere una Pasquetta all’insegna del divertimento e della natura. L’associazione “Itinarrando, l’arte di camminare raccontando” ha infatti organizzato una “Pasquetta Itinarrante sui monti di Acuto con pic-nic conviviale”. Nello specifico i partecipanti all’escursione partiranno da un percorso a doppio anello che aprirà loro la vista sui monti Ernici, il lago di Canterno e su tutta l’alta Ciociaria. Si attraverserà il sentiero didattico dove ci sarà la possibilità di osservare le fioriture delle piante selvatiche. Al ritorno ci si fermerà in una delle aree attrezzate per gustare in compagnia il tipico pranzo della Pasquetta fuori porta, in cui ognuno dei partecipanti porterà qualcosa e si mangerà tutti insieme. Una giornata, dunque, in cui trascorrere la Pasquetta nella maniera più tradizionale: immersi nella natura.

Per info e prenotazioni: 380 7651894

Weekend a Rieti e in provincia

A Castelnuovo di Farfa: Pasquetta con Trekking in Sabina

Quella di lunedì 10 aprile, alle 10:30, sarà una sorprendente Pasquetta alla scoperta delle “Gole del Farfa” con visita e tradizionale pranzo all’Alpaca Ranch. Il percorso di trekking, adatto a tutti, si snoderà partendo dalla sottostante cittadina di Castelnuovo di Farfa. Dalla strada asfaltata si arriverà all’antico ponte medievale che un tempo collegava gli abitati di Mompeo e di Castelnuovo. Oltrepassato il ponte si risalirà il fiume, dove sono situati i ruderi del mulino ad acqua “Mola Naro Patrizi”. Dopo la visita all’antico mulino si arriverà alle “Gole del Farfa”, uno dei luoghi del Lazio più interessanti dal punto di vista naturalistico, in cui sarà possibile ammirare il torrente con i suoi canyon. Infine si farà ritorno all’Alpaca ranch, in cui poter sostare per il pranzo di pasquetta a base di prodotti locali. Il tutto sarà accompagnato da buon vino, dolci e liquori artigianali.

Per info e prenotazioni: 327 9308192

Weekend a Viterbo e in provincia

A Vulci: visita al Parco Archeologico

La porta e le mura di cinta bastano a darci la misura della grandezza di questo centro. Le necropoli etrusche con le tombe monumentali, la strada romana, la domus del criptoportico, i resti del Tempio grande ed il porto sul Fiora, ci introducono nella vita di una delle più importanti città-stato etrusca. Lunedì 10 aprile, dalle 10:00, sarà possibile trascorrere una Pasquetta all’insegna della cultura, visitando il parco naturalistico archeologico di Vulci, che comprende i resti della città etrusca e di quella romana. Il parco è una delle poche aree archeologiche in cui si può cogliere la struttura di un’antica città-stato. Il tutto senza tralasciare i paesaggi ancora capaci di emanare il fascino che ammaliò i primi esploratori dell’Ottocento. Nel verde intenso di boschi e radure si scenderà fino al fiume in località Pellicone dove, con una splendida cascata, si apre una piscina naturale.

Per info e prenotazioni: info@anticopresente.it; 339 5718135

