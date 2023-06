Cosa fare nel weekend a Roma e nel Lazio sabato 1 e domenica 2 luglio

Il fine settimana è da sempre sinonimo di gite fuori porta e la nostra Regione Lazio si prepara a una stagione di eventi e sagre per tutti i gusti. Ecco cosa possiamo fare nel weekend del 1 e 2 luglio nel Lazio.

Weekend a Roma e in provincia:

A Mentana torna la Festa del Rione 5 Pini con la Sagra della Ciammella a cancellu. Attesa la degustazione della tradizionale ciammella a cancellu (un dolce povero senza zucchero a forma di rosetta che ricorda la decorazione dei cancelli di ferro diffusa in zona) che inizierà dalle 19, servita in abbinamento con i vini selezionati dall’Enoteca Torres di Monterotondo.

A Ladispoli fa tappa il Gusto Italia Tour: la fiera dell’enogastronomia, del turismo e dell’artigianato questo fine settimana raggiungerà il litorale romano, sbarcando nella cittadina costruita dal Principe Ladislao Odescalchi a fine Ottocento. Fino a domenica 2 luglio, in Piazza Roberto Rossellini, si rinnoverà l’appuntamento con il Made in Italy, tra prodotti tipici e artigianato.

Eventi a Rieti e provincia

Torna a Talocci la Sagra dei Stringozzi organizzata dall’ Associazione Pro Talocci.

Due serate dedicate a un piatto tipico d’eccellenza, oggi prodotto De. Co. che racconta di un territorio e dell’antica tradizione culinaria sabina. Lo stringozzo talocciano è un prodotto di Denominazione Comunale, la nuova frontiera sulla quale i sindaci possono operare per salvaguardare l’identità di un territorio legato ad una produzione specifica. Menù completo a 10 euro.

Appuntamento imperdibile con TORna a RIvivere, sabato 1 luglio a Torri in Sabina, itinerario culturale-gastronomico per riscoprire antiche tradizioni. Un salto indietro nel tempo per ritrovarsi nella Torri antica lungo un itinerario culturale, musicale e gastronomico creato per gustare antiche tradizioni. Alle ore 19:00 Apertura cantine.

Weekend a Latina e in provincia

È ufficialmente online “Fondi sotto le stelle”: il programma degli eventi estivi tra Giugno e Settembre. Appuntamenti all’aperto, nelle location più suggestive al cospetto della volta celeste, per godere appieno delle lunghe serate di luglio, agosto e settembre: è ufficialmente online il cartellone degli eventi estivi “Fondi sotto le stelle”. Per tutte le info e il programma della manifestazione consultate il sito ufficiale

Weekend a Frosinone e in provincia

Tornano le Cantine d’Estate nel centro storico di Arpino. evento organizzato dall’Associazione Quartiere Arco in collaborazione con la Pro Loco e Comune di Arpino. La manifestazione avrà luogo Sabato 1 Luglio 2023 in serata unica, a partire dalle ore19,30lungoVia Marco Agrippa,cuoredelCentro Storicodi Arpino (FR).

Weekend a Viterbo e in provincia

Civita Castellana si prepara ad accogliere i turisti dal 30 giugno al 2 luglio per la Festa della Pasta e della cultura. Siamo tra le gole degli affluenti del Treja, ai piedi dei Monti Cimini, lungo la Via Flaminia si snoda un incantevole itinerario tra storia, cultura e gastronomia. Nel menù: Pappardelle al coniglio, mezzemaniche con salsiccia e piselli, farfallette all’amatriciana, suppli all’amatriciana e Frittelloni DOC una sfogliatina sottilissima condita con pecorino e pepe, fettuccine fatte a mano al ragù, pappardelle al lepre e pasta fresca ripiena.

