Cosa fare nel weekend a Roma e nel Lazio sabato 5 e domenica 6 agosto

Il fine settimana è da sempre sinonimo di gite fuori porta e la nostra Regione Lazio si prepara a una stagione di eventi e sagre per tutti i gusti. Ecco cosa possiamo fare nel weekend del 5 e 6 agosto nel Lazio.

Weekend a Roma e in provincia:

Al Circo Massimo, sabato 5 agosto arrivano in concerto gli Immagine Dragons. Attesi 70.000 spettatori per la serata evento che dovrebbe durare circa sue ore con termine intorno alle 23:00. Circa 17 i brani in scaletta: My Life, Believer, It’s Time, I’m So Sorry, Thunder, Birds, Follow You, Natural, Whatever It Takes, Sharks, Enemy, Bad Liar, Demons, On Top of the World, Bones, Radioactive e Walking the Wire.

A Roiate, nel centro storico, sabato 5 agosto appuntamento con Calici e Sapori sotto le stelle. Una notte di Gastronomia, Folklore, Musica, Sapori accompagnati dal Vino Cesanese doc.

L'Associazione Roiate in Progress organizza l'evento enogastronomico giunto alla sua XIª edizione, che, snodandosi tra le vie, i largari e le piazzette, porterà tutti ad atmosfere passate fatte di suoni, balli, canti ed antichi sapori. Sarà un'occasione per trascorrere dal tramonto all'alba una notte in allegria.

Eventi a Rieti e provincia

Casperia si prepara ad accogliere i turisti per la 41° edizione della Sagra dei Stringozzi. Casperia è il borgo insignito della bandiera arancione del turismo, appuntamento da non perdere con la Sagra degli Stringozzi, storico evento dedicato a questa particolare pasta lunga a sezione rettangolare.

A Scandriglia, dal 4 al 6 agosto la manifestazione “Riviviamo il centro storico” approda la Sagra dei Maccaruni. Durante il weekend le antiche cantine ospiteranno esperti artigiani. Questi maestri locali metteranno a disposizione la loro abilità per creare delle vere e proprie opere d’arte. La degustazione avverrà sull’elegante terrazza del Castello Orsini dove i visitatori potranno assaggiare il piatto tradizionale.

Weekend a Latina e in provincia

Sei le serate dedicate alla festa della Birra a Latina, dove per il quinto anno torna l’appuntamento con la Bionda per antonomasia. Dal 3 agosto 6 serate in compagnia di buon cibo, buona musica e naturalmente la birra.

Appuntamento imperdibile a Sonnino, con la sagra della Zazzicchia. Sabato e domenica in piazza Garibaldi e nelle vie del centro storico degustazioni di piatti tipici tramandati da generazioni. Un vero percorso nel gusto accompagnato da esibizioni dal vivo e ricostruzioni storiche, musica e tanto altro.

Weekend a Frosinone e in provincia

A Pontecorvo, dal 3 al 6 agosto torna l’8ª edizione della sagra degli gnocchi, con il consueto appuntamento tra musica balli cabaret e ovviamente gli immancabili gnocchi. Appuntamento in Piazza Belvedere, domenica 6 agosto nella serata finale della sagra atteso il concerto di Povia.

A Ceccano il finesettimana sarà caratterizzato dalla Sagra dei Colli. Tutte le sere Sagra: arrosticini di pecora, ciammotte (lumache), pecora al sugo, baccalà fritto e in bianco, trippa, grigliata mista di maiale, dalle ore 22:30 bombe calde. Per tutte le informazioni consultate il sito ufficiale Qui.

Weekend a Viterbo e in provincia

Appuntamento per gli amanti della pasta fatta in casa anche ad Orte dove anche quest’anno si terrà dal 3 al 6 agosto la tanto attesa SAGRA DELLA TAGLIATELLA DI PETIGNANO. In occasione dell’evento ci saranno stand e Musica dal vivo, Aperitivi, Cocktail. Il tutto accompagnato come sempre da un’ottima cucina e piatti preparati al momento.

A Vitorchiano, torna la 43° edizione della sagra del Cavatello. Dal 3 al 6 agosto nella piazza del centro storico. Il Cavatello è una tipica pasta ottenuta con acqua e farina, lavorato con il palmo della mano fino ad essere ridotto ad un lungo spaghetto. Ad arricchire il piatto un sugo fresco fatto di aglio, olio, peperoncino e finocchio selvatico.

