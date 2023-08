Notte di San Lorenzo al Castello di Santa Severa

Il 10 agosto a partire dalle ore 19.00 sarà possibile guardare le stelle in riva al mare nella notte di San Lorenzo, tra i vicoli e le piazze al Castello di Santa Severa, spazio delle Regione Lazio gestito dalla società in house LAZIOcrea, d’intesa con il Mic e Comune di Santa Marinella, in provincia di Roma. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Santa Severa è l’unica frazione di Santa Marinella nonché importante centro turistico balneare. Situata lungo la via Aurelia, antica via consolare, a circa 8 chilometri a sud di Santa Marinella e 50 a nord di Roma.

Un percorso sensoriale, romantico e suggestivo illuminato da luci e candele a cura della Strada del Vino e dei Prodotti Tipici delle Terre Etrusco Romane che presenterà ai visitatori alcune cantine vitivinicole del territorio Etrusco-romano con otto banchi di assaggio guidati da sommelier professionisti che proporranno una degustazione guidata di una selezioni di vini delle cantine Tenuta Tre Cancelli, Cantina Belardi, Cantina Onorati, Tenuta Fontana Murata, Cantina di Torre in Pietra, Cantina Morichelli, Cantine Capitani, Cantina Poggio della Stella, Agriturismo Casale Sasso prodotti in terra di Etruschi, a pochi km da Roma.

Quest’area fertile, di prodotti eccellenti definiti ‘perle della Campagna Romana’ già nei documenti del ‘500 si snoda tra la costa, i laghi di Bracciano e Martignano, fino ad includere lo scenario affascinante e selvaggio dei Monti della Tolfa.

Lungo il percorso si potrà assistere alle performance di alcuni artisti di strada che con la loro magia daranno vita a esecuzioni musicali acustiche animando tutto il borgo dell’antico maniero e ammirare nei vicoli e nelle piazze l’esposizione delle creazioni di alcuni artigiani di qualità.

Ad accompagnare la degustazione sarà presente uno street food gourmet come le “Piccole Gioie” dello Chef Marco di Battista di 30km di Gusto preparate con i prodotti a km”0″ di Orto di Nonno, Azienda Agricola Belardi, Frantoio Cutini, Antico Forno Piergentili, Azienda Agrituristica Acquaranda ” e le dolcezze etrusche de “Il Barcarello” e per quanti vorranno sarà possibile acquistare i prodotti degustati allo Stand della Strada del Vino.

