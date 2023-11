Il fine settimana è da sempre sinonimo di gite fuori porta e la nostra regione Lazio si prepara a una stagione di eventi e sagre per tutti i gusti. Ecco cosa possiamo fare nel weekend dell’11 e 12 novembre nel Lazio. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Weekend a Roma e in provincia:

Tivoli ospita per la prima volta la Fiera del cioccolato artigianale in una quattro giorni di eventi dedicati al cioccolato. Tra chiese, palazzi, ville e siti archeologici questo fine settimana sarà possibile anche avvicinarsi al dolcissimo mondo di Choco Italia. In Piazza Giuseppe Garibaldi, da giovedì 9 a domenica 12 novembre, ingresso libero e gratuito dalle ore 10 a mezzanotte. Sette regioni che porteranno attraverso i loro stand le specialità dolci e le ricette tipiche della loro zona.

Anzio presenta la ventesima edizione della “Castagnata di Novembre” dal 10 al 12 novembreper unappuntamento di festa di allegria e di voglia di stare insieme. Il ricavato è in beneficenza per opere caritative in collaborazione con la Caritas locale.

Eventi a Rieti e provincia

Accumoli presenta la consueta Festa di San Martino, un’importante ricorrenza che unisce la liturgia cristiana alla tradizione contadina legata all’apertura delle botti di vino novello e ai piaceri della buona tavola. Area Food al coperto e fattoria didattica per i più piccoli e dj set e tanto divertimento per i grandi. Appuntamento sabato 11 novembre.

Weekend a Latina e in provincia

Pontinia vi aspetta con la Festa d’Autunno organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con le associazioni Tre Mamme Per Amiche e LiberaMente: un pomeriggio di divertimento e relax tra stand enogastronomici, laboratori per bambini e giochi popolari in piazza. Sabato 11 novembre di fronte al MAP di Pontinia in piazzale Kennedy dalle ore 15.00 si terranno laboratori creativi per i più piccini e letture ad alta voce; saranno aperti gli stand enogastronomici per gustare i prodotti tipici del territorio. Presso lo stand della Pro Loco si potranno gustare anche caldarroste e buon vino.

Weekend a Frosinone e in provincia

Il tartufo può essere considerato un simbolo della cultura e della tradizione del comune di Campoli Appennino. La storicità di questo prodotto è confermata dalle numerose fonti storiche che testimoniano che in passato, per la sua prelibatezza, veniva inviato in dono a re e principi. La manifestazione, organizzata dal comune di Campoli Appennino e Pro Loco, è sostenuta dalla Regione Lazio – Assessorati al Turismo e alla Piccola e Media Impresa, dalla Provincia di Frosinone – Assessorati al Turismo e all’Agricoltura, è patrocinata da Coldiretti, CIA, Confagricoltura di Frosinone e Gal VerLa ed è promossa tra gli Eventi Doc di Ciociariaturismo. Appuntamento a Piazza Umberto I sabato e domenica.

In occasione della festività di San Martino Villa Santo Stefano vi aspetta, ll’11 novembre 2023 a “San Martino Sapori d’Autunno“. I centro storico del paese si animerà con un vero e proprio percorso enogastronomico che si diramerà attraverso diversi vicoletti, lungo i quali gli avventori potranno gustare diverse specialità gastronomiche del territorio. Degustazione di prodotti tipici e le immancabili caldarroste.

Weekend a Viterbo e in provincia

Nel centro storico del borgo di Vignanello si festeggia il ventennale dell’evento-spettacolo dedicato alle tradizioni folkloristiche ed enogastronomiche del paese con la Festa dell’Olio e del vino novello. Gli itinerari dei sapori saranno articolati all’interno di oleifici e cantine, dove sarà possibile degustare, acquistare ed esplorare da vicino l’affascinante mondo della produzione e trasformazione dell’olio e i segreti del vino novello. Da venerdì 10 novembre presso il centro storico.

Anche a Blera si festeggia il vino novello con la manifestazione che partirà dal 10 novembre e proseguirà per tutto il fine settimana ““PER SAN MARTINO OGNI MOSTO DIVENTA VINO” la tradizionale festa del vino e dell’olio novello organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Blera e con altre realtà locali. Dall’10 al 12 novembre 2023 saranno 11 le caratteristiche cantine aperte (più alcune altre per merenda e aperitivo) che accoglieranno migliaia di visitatori con i migliori sapori della tradizione culinaria locale. E per chi non riuscirà a trovare posto nelle cantine, ci sarà come sempre anche il Tendone del Rifugiato, gestito dalla Pro Loco.

