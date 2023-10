Il fine settimana è da sempre sinonimo di gite fuori porta e la nostra Regione Lazio si prepara a una stagione di eventi e sagre per tutti i gusti. Ecco cosa possiamo fare nel weekend del 21 e 22 ottobre nel Lazio. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Weekend a Roma e in provincia:

Dal 19 al 22 ottobre, Segni vi aspetta per la Sagra del Marrone. Il Marrone Segnino è una particolare varietà di castagna caratterizzata da dimensioni lievemente maggiori rispetto alle castagne tradizionali e dal gusto più gradevole ed accentuato. Durante i giorni della sagra sarà possibile degustare ed acquistare il marrone segnino e la tipica gastronomia locale, grazie alle numerose “fraschette” appositamente aperte nelle viuzze del centro storico.

A Marino approda la manifestazione “Castelli di Cioccolato”. Una fiera interamente dedicata al cioccolato con numerosi stand provenienti da ogni parte della penisola.

Degustazioni, prodotti dolciari e tante dolcissime novità come i massaggi al cioccolato, e tanti laboratori per i più piccoli. Durante la manifestazione si potranno degustare praline, bonbon, tavolette e tantissime prelibatezze rigorosamente prodotte con finissimo cacao da maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia.

Eventi a Rieti e provincia

Domenica 22 ottobre a Casperia approda la 26° edizione della Sagra della Polenta. Il piatto tipico della cucina povera invernale è protagonista di una giornata di festa ricca di musica, storia e tanto divertimento. Tutta la giornata mostra-mercato dell’artigianato nel centro storico. Domenica 22 Ottobre, a pranzo, a Casperia, nel parcheggio sotto le mura castellane!

Musica dal vivo & polenta, per proseguire poi il pomeriggio insieme con pizze fritte dolci e salate!

Alle 17 la festa si sposterà nel centro storico, Al Solito Posto Pub da Rosita, dove si esibirà Michela Onori & friends

In occasione della sagra, dalle ore 15:00, apriranno le porte di Palazzo Forani.

Weekend a Latina e in provincia

Fino al 22 ottobre a Rocca Massima vi aspetta la 17° edizione della sagra del Marrone. La manifestazione, partita diciassette anni fa, è da subito divenuta una grande festa che ha attratto nel tempo flussi sempre maggiori di cittadini. In continuità con le scorse edizioni, verrà organizzata la sfilata rinascimentale con la partecipazione degli Sbandieratori di Cori, di cavalli in alta uniforme , di un cavallo acrobatico, di un simpatico asinello che trasporta i marroni, e di dame e cavalieri che accompagneranno i figuranti dal centro storico sino alla piazza principale, luogo dei festeggiamenti, per consegnare la fiaccola al sindaco per l’accensione del braciere che da inizio alla sagra.

Weekend a Frosinone e in provincia

Sabato 21 ottobre e Domenica 22 ottobre nei vicoli del Centro Storico di Monte San Giovanni Campano appuntamento con la tanto attesa edizione 2023 di GiraMonte: vino, musica, piatti tipici e tradizione. Una mappa con l’elenco dei vini che troverete lungo il percorso.

Pico festeggia l’autunno domenica 22 dalle 12:00 alle 18:00. Stand gastronomici con ampia selezione si piatti autunnali, musica dal vivo e giochi a premi per dare il benvenuto a questo autunno.

Weekend a Viterbo e in provincia

Latera vi attende per la sagra del marrone. Oltre ovviamente alla degustazione di caldarroste e vino locale con postazioni dislocate nelle piazze e negli slarghi del centro storico, verranno realizzate numerose iniziative a corredo di tutta la festa. Insieme agli stand delle caldarroste saranno presenti una mostra mercato di prodotti tipici e dell’artigianato, musica dal vivo e street band. Lo stand gastronomico propone un menù a base di castagne, con zuppa di ceci e castagne, pasta con funghi, salsiccia e castagna, arista con le prugne, insalata con radicchio rosso.

