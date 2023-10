Ottobre rosa anche quest’anno a Valmontone, la campagna gratuita per la prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa, voluta dall’Associazione Il Girasole di Mirella Morgia e dal Comune di Valmontone (Roma), intende sensibilizzare le donne proprio nel mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili. In particolare il tumore del seno che è la neoplasia più frequente in Italia e la prima causa di morte per tumore nella popolazione femminile secondo i dati riportati nel report “I numeri del cancro in Italia 2020.

Sabato 21 Ottobre, ore 16 nella pregiatissima “Sala dell’Aria” a Palazzo Doria Pamphilj pomeriggio tra informazione e arte con “L’Arte della Prevenzione”.

Medicina, a cura di: Dr. Marco Federici, Dr. Giuseppe Cristina. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Medici di Famiglia: Dr.ssa Cristiana Polucci e Dr. Giuseppe Lanna.

Musica & Arte con: Coro Sistersheart diretto da Irina Arozarena,

“Mi rivolgo a te …”, testimonianza con l’attrice Sara Lorenzini, Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

“L’uomo dal fiore in bocca”, di Luigi Pirandello con l’attore Luciano Fontana,

Corto cinematografico “Nosco”.

Domenica 22 Ottobre, ore 10: partenza dalla Scalinata Vittime Civili per l’iniziativa:

“Passeggiando insieme verso la prevenzione”, accompagnati dalle “Blue Stars Majorettes di Valmontone e dalla JF Band di Velletri.

Maria Luisa Piacentini, Consigliere Comune di Valmontone Delegata alla Sanità.

© Riproduzione riservata