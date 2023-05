Cosa visitare nel proprio viaggio in Sardegna

L’estate è alle porte ed è arrivato il momento di organizzare la propria vacanza. Se si sta leggendo questo articolo, probabilmente si ha già intenzione di scoprire la favolosa Sardegna, ma non si sa come organizzare al meglio il proprio itinerario.

L’isola ospita moltissimi siti storici e spiagge paradisiache, perciò è difficile scegliere i migliori posti da visitare. In questo testo abbiamo raccolto alcune destinazioni che non possono mancare nel tuo viaggio. Se hai deciso di passare le tue prossime vacanze in questa terra, prima di tutto prenota online un traghetto Grimaldi Lines per la Sardegna e inizia a prendere appunti sulle tappe che ti proporremo per vivere un’esperienza indimenticabile.

Il percorso unisce la natura incontaminata con la bellezza della cultura e il divertimento della movida nei paesi della Sardegna.

La riviera del corallo e le sue bellissime spiagge

La riviera del corallo è così chiamata perché le sue acque cristalline sono ospitate dal corallo rosso. Questa zona è conosciuta in tutto il mondo grazie alle sue bellezze naturali che la rendono unica, come la Grotta di Nettuno.

Le spiagge sono caratterizzate da sabbia finissima o da ciottoli, fino ad avere alcuni tratti con insenature e promontori rocciosi sul mare. Inoltre, qui si pratica benissimo il surf, perciò è una meta ambita da molti giovani ogni anno. La città più caratteristica di questa zona è Alghero, dominata dalla vegetazione tipica della macchia mediterranea.

La meravigliosa Costa Smeralda

Dominata da un turismo di lusso, la Costa Smeralda offre uno dei mari più belli che si possano vedere e delle spiagge con unasabbia bianchissima. La Spiaggia del Principe e la Spiaggia del Romazzino sono le più rinomate e faranno credere di essere in un’altra dimensione.

Inoltre, nei mesi di luglio e agosto, in Costa Smeralda è possibile incontrare vip e celebrità. Da non dimenticare poi di fare un giro tra i fantastici negozi di Porto Cervo.

San Teodoro, la meta perfetta per lo snorkeling

Che tu sia amante dello snorkeling o che voglia sperimentarlo per la prima volta, San Teodoro è il posto perfetto, grazie alle dune intorno alle diverse calette. La più famosa è senz’altro Cala Brandinchi, con la sua atmosfera impareggiabile. Qui è possibile noleggiare un gommone e ammirare i relitti che si trovano tutto intorno all’isola di Molara, per un’esperienza unica.

Alla scoperta dell’arcipelago della Maddalena

Raggiungibile tramite barca, l’arcipelago della Maddalena offre storia e natura. I borghi La Maddalena e Caprera sono tappe obbligatorie, ma non bisogna perdere l’opportunità di fare un tuffo nelle bellissime acque di Spargi.

Un’escursione rigenerante nel Parco del Limbara e dei nuraghi

Per rigenerare mente e spirito non c’è niente di meglio di una passeggiata nel Parco del Limbara, i cui sentieri porteranno fino a 1300 metri di altitudine. È possibile ammirare i numerosi nuraghi per scoprire la storia di questa zona e della cultura arcaica da cui deriva.

Questa è una tappa lontana dal mare, ma indispensabile per scoprire il volto storico e rurale della Sardegna.

La terra incontaminata dell’Asinara

Se si amano le escursioni in barca, meglio non perdersi il Parco Nazionale dell’Asinara, ideale per esplorare la natura incontaminata e praticare trekking e mountain bike. Qui è possibile perfino incontrare animali allo stato brado, come i mufloni e l’asinello bianco. Se invece si preferisce il relax al sole, Cala Sabina offrirà una delle spiagge più belle di questa zona.

