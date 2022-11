Crema di cachi e Mascarpone e i preziosi consigli di Donna Assunta

Sarà la fretta, sarà la lavatrice, ma c’è sempre un capo che stinge fra la biancheria messa a lavare. Come rimediare? Non con la candeggina, come saremmo tentate di fare, ma con l’ammoniaca. Se si immerge immediatamente la parte macchiata in acqua e ammoniaca l’alone se ne va. A tavola questa settimana porteremo un dessert insolito.

Crema di cachi e Mascarpone

Lavate 6 cachi maturi, togliete il picciolo e svuotateli dalla polpa con un cucchiaio. Mettete la polpa in una ciotola e schiacciatela con una forchetta. Montate a crema 3 tuorli con 100 gr. di zucchero, con una frusta elettrica. Incorporatevi 200 gr. di Mascarpone, sempre montando con la frusta a velocità minima. Aggiungete 30 millilitri di Rum, goccia a goccia. Unite la polpa dei cachi, sempre lavorando con la frusta. Dividete la crema in 6 coppette e tenetele in frigo per almeno 2 ore. Servire con le lingue di gatto. Visto? Veloce, veloce!

*Articolo curato da Donna Assunta Di Marzio.

© Riproduzione riservata