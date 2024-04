Da Roma a Ostia, stop alla movida selvaggia: pronta la stretta

Sono almeno 800 i vigili che si attendono in servizio nelle prossime settimane per rimpolpare l’organico di Roma Capitale

Mentre tutta la cittadinanza e i gestori dei locali si preparano all’inizio della stagione estiva 2024, che prende il via in maniera ufficiale intorno al primo maggio con una specifica ordinanza del Sindaco di Roma, i vigili urbani si ri-organizzano nella lotta alla mala movida.

Rimodulazione degli orari, integrazione dei nuovi agenti e rafforzamento del piano di contenimento della mala movida.

Osservato speciale, il quadrante del mare dove ogni fine settimana si radunano centinaia di giovani in arrivo da tutta la Capitale e dalle zone limitrofe. Dunque, via libera alla task force e alla rimodulazione dei servizi ad Ostia ma anche nelle zone di Ponte Milvio, Pigneto, Trastevere, Campo de’ Fiori.

Stretta alla movida violenta: le novità

In previsione del flusso di giovani in direzione mare, saranno diverse le pattuglie che verranno chiamate a gestire sia i flussi ordinari del traffico diurno nei finesettimana che quelli straordinari delle serate di sabato e domenica.

Maggior dispiegamento quindi di agenti sulla Colombo alla via del Mare e sulla Pontina, mentre per il controllo della movida arriveranno agenti ad hoc, affiancati da autovelox mobili e come da prassi tutti gli strumenti per dar seguito alla verifica della guida sicura, come gli etilometri.

Il fine resta quello di evitare incidenti e disincentivare le risse tra ragazzi, una stretta sarà prevista anche nei controlli amministrativi e nelle zone dove lo spaccio di sostanze è conosciuto. Insomma, una task force per rendere sicure le strade del divertimento.

Nuovo personale, nuovi turni

Sono almeno 800 i vigili che si attendono in servizio nelle prossime settimane per rimpolpare l’organico di Roma Capitale. Sulla carta, infatti, la cifra a disposizione per pattugliare le strade dovrebbe aggirarsi intorno alle 8.000 unità ma stando ai conti del comando quelli effettivamente in servizio sono 5.400. Un numero decisamente insufficiente per coprire l’intero territorio.

Incidenti: il 70% avviene per irregolarità alla guida

Una misura che mira ad arginare la statistica impietosa degli incidenti del finesettimana, i numeri infatti attestano come oltre il 70% degli scontri in automobile avvenga per delle irregolarità alla guida, come lo stato di alterazione da alcol o droghe e la velocità sostenuta.

In generale, il target delle persone coinvolte in questi incidenti nella fascia notturna del weekend, si conferma essere di età compresa tra 18 e 30 anni (nel 40% dei casi). Per coloro compresi nel range di età 30-40, la percentuale si aggira intorno al 35-40%, il restante sopra i 50 anni. Nelle ore diurne invece, tra le 7 e le 19, è la fascia over 50 quella più coinvolta con percentuale intorno al 50%.