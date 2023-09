Dall’Italia alla Spagna, il cinema cinese conquista il mediterraneo

Superando ogni immaginabile aspettativa si è conclusa lo scorso sabato 16 settembre la VII edizione della Mostra Cinematografica Cinese, che a bordo della Smeralda di Costa Crociere, partendo dal porto di Civitavecchia, ha navigato per sette giorni le acque del mediterraneo facendo scalo nelle città più belle d’Italia, toccando i Paesi bagnati dal mare.

Il Cinema cinese a bordo di Costa Crociere

Realizzata dalla Guang Hua Cultures & Media, in collaborazione con Costa Crociere, e patrocinata dall’ufficio culturale dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, e dall’Ufficio per il Turismo cinese a Roma, la rassegna giunta ormai alla sua settima edizione in Italia, ha accompagnato il viaggio dei 6654 passeggeri che, a bordo del gigante del mare, attraverso un canale televisivo, messo a loro disposizione e maxi schermi ubicati lungo tutta la nave, o direttamente dalla TV nelle rispettive cabine hanno avuto modo di visionare i film più accattivanti della filmografia cinese, ricchi di effetti speciali e colpi di scena.

Nella rosa dei titoli più apprezzati da un pubblico internazionale The Captain, film che narra la storia vera di un incidente aereo verificatosi sull’altipiano del Tibet a bordo di un volo della Sishua Airlines, dove i sopravvissuti cercano in ogni modo restare in vita fino all’arrivo dei soccorsi. Hong Kong – Zhuhai – Macao Bridge, film documentario sulla costruzione del ponte più lungo del mondo realizzato sul mare, e conosciuto come la settima meraviglia d’ingegneria moderna. Una struttura, lunga 55 chilometri, costata 120 bilioni di yuan e, oltre 14 anni di lavoro. Per la sua costruzione sono stati impiegati migliaia di operai e tecnici specializzati.

Azione, Docu film e Fantascienza

The Wandering Eart, film di fantascienza. Il sole sta morendo e gli abitanti della terra, stanno costruendo giganteschi propulsori per spostare il pianeta terra dalla sua orbita e condurlo verso nuovi sistemi stellari. The Bravest, i pompieri cinesi, si spendono con tutte le loro energie per domare un gigantesco incendio provocato da un oleodotto, che mette a repentaglio la vita di un’intera collettività. Shadow, film ambientato durante il periodo dei tre regni, dove un re e il suo generale vengono inviati in esilio. Questi con il tempo, cercheranno di tornare in possesso del regno che gli era stato tolto. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Coreografa e direttrice artistica della mostra Daisy Ciotti, che con maestria ed eleganza ha gestito il parterre degli ospiti, molti dei quali giunti per l’occasione direttamente, dalla Repubblica Popolare Cinese.

Accanto a lei, sul palco del teatro San Remo nella serata di chiusura Donatella Belfiore amministratore unico e direttore tecnico della Denise viaggi, Manuela Biancospino stilista e fashion designer, e il Dott. Roberto Alberti chief commercial officer senior vice president Costa Crociere ai quali è giunto il riconoscimento da parte della Dott.ssa Fang Manquin, direttore per l’Italia della Guang Hua Cultures & Media, la più grande azienda editoriale dei media in lingua cinese presente in tutta Europa, per la fattiva collaborazione alla realizzazione della rassegna cinematografica .

Navigazione fa rima con emozione

“Siamo lieti di aver ospitato questo importante evento cinematografico, – ha sottolineato il comandante della nave Carmine Maddaloni – che per la prima volta si è svolto a bordo di una nave della flotta della Costa Crociere. Le nostre navi, e in particolare Costa Smeralda, sono un vero e proprio spettacolo sul mare, dove vivere momenti unici e indimenticabili. Quindi si sposano perfettamente con le emozioni e la magia del cinema. Inoltre, questa rassegna ha avuto tra i suoi principali obiettivi, quello di favorire lo scambio e l’amicizia tra culture, tramite il linguaggio universale del cinema; proprio come le nostre navi, che uniscono popoli e destinazioni diverse attraverso il mare”.

“La scelta della nave Smeralda come location per la rassegna del cinema cinese in Italia – ha dichiarato Fang Manquin – si è rivelata fondamentale per la buona riuscita di questo importante evento culturale. Gran parte dei passeggeri ha visionato i film selezionati con grande interesse. Prodotti cinematografici che in Cina hanno riscosso un maggiore successo di pubblico e di critica, film che insieme ad altri 550, hanno contribuito a raggiungere un incasso record di oltre 7,4miliardi di dollari solo nel 2021. Voglio esprimere – conclude Manquin – il mio più vivo ringraziamento a tutti i tecnici della nave Smeralda per l’elevata professionalità e al nostro security manager, Marco Dal Puppo”. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata