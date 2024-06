Dimenticati la Sardegna: è questo il mare più bello e si trova nel Lazio | È un paradiso terrestre e lo raggiungi davvero in pochissimo

Il mare più bello del Lazio è proprio qui: non ha niente da invidiare a nessuno

Sono moltissimi gli italiani che vivono nel Lazio e che, sebbene abbiano il mare a due passi da casa, per le proprie vacanze preferiscono andare lontano e magari andare anche fuori dall’Italia. In realtà, però, anche in Italia e soprattutto nel Lazio ci sono alcune meraviglie che non ci si può assolutamente lasciar scappare.

Questa regione, infatti, offre una molteplicità di panorami e di offerte adatte a qualsiasi preferenza, per le proprie vacanze. Chi ama la città frenetica ma colma d’arte, infatti, può andare a Roma: per quante volte la si possa visitare, ha sempre qualcosa di nuovo da offrire ai suoi visitatori.

Se invece si ama la collina, ci si può addentrare in uno dei sette colli di Roma oppure trovare qualche bella località in campagna dove staccare la testa e sprofondare in un relax vero e puro. Se però ciò che si ama di più in assoluto è il mare, non ci si può perdere questa località: è meravigliosa.

Ventotene, un mare così bello non si è mai visto

Oggi vi portiamo a Ventotene, un’isola del Mar Tirreno che si situa al largo della costa al confine tra la Campania e il Lazio. Questa isola ha origini vulcaniche e infatti rappresenta la parte terminale di un vulcano sommerso nel mare per 700 metri. Si tratta di un’isola molto piccola che, infatti, misura 1.9 chilometri quadrati ed ha un’altitudine massima di 139 metri. Per quanto riguarda la sua storia, quest’isola si pensa che fosse già nota al tempo dei Romani e dei Greci, che però la chiamavano Pandateria o Pandataria. È diventata famosa perché fu il luogo dove Augusto esiliò la figlia Giulia nel 2 a.C., nonché dove Tiberio esiliò Agrippina e Nerone esiliò la prima moglie Ottavia.

Per quanto riguarda il mare, Ventotene offre dei panorami davvero unici. Se amate le spiagge a ciottoli e scogli, potete visitare Cala Nave, Punta Pascone o Le Sconciglie: la prima è accessibile via terra, mentre le ultime due solo via mare.

Le spiagge di sabbia

Se invece le spiagge che amate di più sono quelle di sabbia, allora non potete perdervi Cala Rossano, che ha una bellissima sabbia dorata, Calabattaglia e Punta Eolo, che però presenta anche alcuni scogli.

Un consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di prenotare con largo anticipo il traghetto per raggiungere Ventotene, soprattutto in alta stagione: vi suggeriamo di farlo almeno uno o due mesi prima della prevista partenza.