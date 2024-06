Altro che condizionatore, per rinfrescare casa devi fare così | Non spendi un euro e dormi con la trapunta

Così la tua casa sarà fresca senza dover accendere il condizionatore: che rivoluzione

Siamo ormai nel pieno dell’estate e, sebbene il meteo preveda ancora delle piogge anche insistenti soprattutto nel nord Italia, di fatto quando si riesce a rimanere all’asciutto il sole è molto caldo e le temperature raggiungono facilmente anche i 30°C, soprattutto al sole.

In casa, quindi, il caldo inizia a farsi sentire e per molti questo per molti è davvero insopportabile. Iniziano quindi a spuntare in tutti i salotti i ventilatori e i condizionatori accesi che, anche solo per qualche ora al giorno, cercano di alleviare le calure e i sudori.

Se però non avete il condizionatore oppure non volete accenderlo per risparmiare un po’, ecco come potete rinfrescare casa spendendo poco e riducendo anche l’inquinamento nell’ambiente: i trucchi sono questi, provali e non ti pentirai.

Rinfrescare casa spendendo poco e senza condizionatore

Il primo consiglio che vi diamo se volete rinfrescare casa senza l’uso del condizionatore è quello di usare le persiane e le tende per deviare i raggi solari. A tal proposito, soprattutto per le finestre esposte a sud, sarebbe utile installare dei tendaggi appositi che aiutino a riflettere i raggi e quindi che favoriscano una temperatura accettabile in casa: per quanto vada di moda oggi, non applicare le tende alle finestre può aumentare anche di molto il caldo.

Inoltre, è molto funzionale anche l’abitudine di tenere aperte le finestre di notte, chiudendole presto la mattina o comunque quando esce il sole. In questo modo, si sfrutterà la frescura tipica di queste ore per rinfrescare gli ambienti interni domestici: vi consigliamo anche di tenere aperti anche gli sportelli della cucina che, durante il giorno, tendono ad accumulare la temperatura.

Attenzione agli elettrodomestici e alle luci di casa

Un aspetto a cui molti non pensano è quello degli elettrodomestici. Ce ne sono alcuni, infatti, che quando vengono usati alzano la temperatura dell’ambiente in cui si trovano: un esempio è quello del forno che, sebbene comodo e funzionale, nei mesi più caldi andrebbe davvero dimenticato.

Anche per quanto riguarda le luci, è consigliabile sostituire quelle a incandescenza con quelle a fluorescenza o a LED: queste usano meno energia e generano un calore inferiore rispetto a quello creato dai modelli precedenti.