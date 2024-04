Disgrazia a Canale 5, la famosissima finita di corsa in ospedale: incidente rovinoso

Disgrazia a Canale 5: è finita in ospedale (ilquotidianodellazio.it / ansafoto)

La corsa in ospedale per la star di Canale 5: ecco cos’è successo.

Per i programmi televisivi registrati, come ad esempio Amici di Maria De Filippi o Verissimo di Silvia Toffanin, eventuali imprevisti, errori o malori possono essere facilmente omessi dal montaggio che poi andrà a costituire la puntata che verrà poi trasmessa.

Per quanto riguarda la diretta, invece, il conduttore o la conduttrice devono essere capaci di gestire qualsiasi imprevisto e riuscire ad armonizzare ciò che sta accadendo con il resto della narrazione della puntata. In questo modo, i telespettatori né si annoiano, nell’attesa che si sistemi quanto sta accadendo, né si preoccupano eccessivamente.

Nelle ultime ore, una delle protagoniste di uno dei programmi di Canale 5 più amati e seguiti, si è fatta male ed è dovuta correre in ospedale. Tra accuse e scuse, la situazione è già molto tesa: ecco di chi stiamo parlando e cos’è successo.

Caos a Canale 5: problemi per l’Isola dei Famosi

È iniziata la nuova edizione de l’Isola dei Famosi, con alla conduzione per la prima volta Vladimir Luxuria. Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda lunedì 15 aprile, Marina Suma è stata strattonata dal compagno di gioco Pietro Fanelli durante la prova immunità e quindi si è fatta male. Fanelli, però, ha subito voluto specificare cosa è successo.

Rivolgendosi alla conduttrice, infatti, Fanelli ha detto che la colpa è assolutamente tutta della produzione che, a suo dire, ha esagerato con una prova immunità di quel tipo. “Ho fatto un gesto di umanità verso una donna. Mi è stato fatto rifare. Volevo dire che non siamo carne da macello“. La Luxuria, dal canto suo, ha sottolineato che ha chiesto a Pietro di rifare la prova solo perché aveva pensato che non avesse capito le dinamiche.

Le condizioni di Marina Suma

La prova prevedeva che la coppia di concorrenti, legati di spalle, corressero insieme: poiché la conduttrice aveva pensato che Pietro non avesse capito le regole del gioco, ha chiesto alla coppia formata da lui e da Marina di rifare tutto il percorso.

In questa seconda corsa, però, Marina si è infortunata poiché, correndo verso la giusta direzione, è stata strattonata a terra da Pietro. Subito soccorsa, ora è stata allontanata dall’Isola per effettuare alcuni accertamenti. Sui social molti hanno commentato l’accusa di Fanelli contro la produzione e tanti telespettatori concordano con lui in merito all’esagerazione.