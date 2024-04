Ilary Blasi disperata: ennesima mazzata improvvisa | Ora non c’è più speranza

Non c’è più pace per Ilary Blasi: ecco che cosa dovrà subire adesso l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi.

A distanza di quasi due anni continua quella che Paolo Bonolis con una battuta definì “La guerra dei Rolex e delle borsette”. Il nuovo capitolo della storia sembra il boccone più amaro da inghiottire per la protagonista di Mediaset.

Forse sta per perdere definitivamente le speranze l’ex moglie del noto calciatore italiano, dal quale si è separata nel 2022, ma che ancora oggi è costretta a vedere nell’aula del tribunale di Roma. Ecco che cosa la aspetta ora.

A fine maggio 2024 ci sarà un nuovo appuntamento in tribunale per Ilary Blasi, Francesco Totti e i loro rispettivi avvocati, e non si preannuncia di certo un incontro facile. L’ex capitano della Roma sembra pronto a prendersi tutto.

Ilary Blasi, la svolta amara nell’iter di divorzio da Francesco Totti

Quasi due anni fa Francesco Totti e Ilary Blasi hanno reso nota la loro decisione di separarsi. A quel punto il pubblico è rimasto stupito dal momento che la coppia non aveva mai parlato di crisi, e il matrimonio della conduttrice di Canale 5 e dell’ex capitano della Roma sembrava un legame indissolubile, reso ancora più solido dalla presenza di tre figli. Dopo quella notizia invece è venuto a galla un retroscena inaspettato, così si è cominciato a parlare di tradimenti e il primo nome che è stato fatto è stato quello di Noemi Bocchi, l’attuale compagna di Francesco Totti che all’epoca è stata definita un solo una conoscenza, e che invece poi si è rivelata essere l’amante del calciatore romano.

Quello è stato soltanto l’inizio della questione legale e sentimentale che ha connotato il divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi e la vicenda non si è ancora conclusa. A fine maggio ci sarà un’altra udienza in tribunale, e, stando alle indiscrezioni diffuse dal periodico Gente, pare proprio che la situazione per Ilary Blasi si stia complicando.

Chi pagherà l’assegno di mantenimento

La guerra degli amanti di Ilary e Blasi e Totti vedrà solo un vincitore e da questo dipenderà una decisione importante, ovvero si stabilirà chi sarà a pagare il risarcimento e l’assegno di mantenimento. Durante la prossima udienza che li vedrà l’uno contro l’altra nel Tribunale di Roma, a quanto pare, Francesco Totti vorrà fare i nomi di alcuni amanti, o presunti tali di Ilary Blasi proprio per non vedersi addossate le responsabilità della fine del matrimonio.

Già in passato ha parlato di Cristiano Iovino, e ha chiesto al personal trainer di intervenire per testimoniare nel processo. Ilary Blasi ha smentito. Chissà che cos’altro salterà fuori e come si difenderà Ilary Blasi, la quale già lo scorso anno ha deciso di votare il sacco sulla vicenda, attraverso il documentario distribuito dalla da Netflix dal titolo Unica, e attraverso il libro autobiografico Che stupida.