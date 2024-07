Disgrazia in Rai, è morta neanche a 70 anni: malore improvviso | Un fiume di lacrime

Un tremendo evento ha colpito uno dei volti più famosi di mamma Rai: il mondo della televisione italiana è in lutto.

Il terribile episodio, che si è verificato nelle scorse ore, ha gettato nello sconforto milioni di fan e di telespettatori italiani, affezionatissimi alla protagonista del piccolo schermo.

Con la sua bellezza, il talento dimostrato per decenni di fronte alle telecamere, la sua presenza magnetica e il suo garbo è entrata nel cuore di migliaia di famiglie del Bel Paese, che oggi piangono per lei.

Scopriamo che cosa è successo alla presentatrice e annunciatrice Rai che, con la sua carriera, ha scritto una pagina importante della storia della nostra televisione.

Rai, il drammatico episodio che ha colpito lo storico volto tv

Il volto Rai di cui parliamo ha esordito sul piccolo schermo italiano negli anni ’80, entrando nel team di un’emittente tv locale di Roma, chiamata GBR, e poi ha continuato a lavorare per la tv del servizio pubblico nazionale. Per oltre 20 anni la conduttrice in questione è stata una delle colonne portanti dei programmi di mamma RAI, e ha condotto il meteo del telegiornale della rete ammiraglia Rai fino al 21 settembre del 2003.

Il volto Rai è stato, oltre che una conduttrice, anche un talento della musica, e ha inciso ben tre cd a tema religioso, editi dalle Edizioni Paoline. Purtroppo, dopo una carriera ricca di soddisfazioni e di successi, nelle scorse, ore un improvviso e drammatico evento, l’ha strappata all’affetto dei suoi cari. Scopriamo di chi si tratta e che cosa è successo.

L’addio alla Signorina Buonasera Maria Rita Viaggi

La protagonista di cui parliamo è Maria Rita Viaggi. Di certo la ricorderete, soprattutto se avete cominciato a guardare la tv qualche decennio fa. Lei infatti, è stata una delle cosiddette Signorine buonasera, le annunciatrici che per anni, a cavallo degli anni ’80 e ’90, hanno preceduto, con le loro voci e i loro volti, tutte le trasmissioni e i film della Rai. Maria Rita Viaggi è diventata famosa, oltre che come Signorina Buonasera, anche per il suo impegno in diverse rubriche sulla rete ammiraglia RAI, e, come anticipato, per la conduzione del meteo del Tg 1.

Purtroppo, nei giorni scorsi, mentre si trovava nella città di Grosseto, ed era in casa con suo marito Vincenzo Gerghi, Maria Rita Piaggi è stata colta da un malore improvviso. Nonostante sia stata soccorsa dai medici del servizio 118, sfortunatamente, per lei non c’è stato niente da fare. Si è spenta mercoledì 3 luglio. Così, a meno di 70 anni, è volata in cielo una delle annunciatrici più iconiche del piccolo schermo nostrano.