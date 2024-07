Temptation Island, tra i tentatori c’è proprio lui: Maria De Filippi l’aveva rimproverato davanti a tutti gli italiani | Chi lo riconosce?

Resterete letteralmente senza parole non appena scoprirete chi è il nuovo tentatore di Temptation Island 2024.

Nessuno si sarebbe aspettato di trovare nel Viaggio dei sentimenti proprio lui: si tratta di qualcuno che di certo avete già visto, più di una volta, in televisione negli anni passati.

L’attesissimo programma è cominciato da poco ma c’è già una notizia bomba sui nuovi protagonisti della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia.

Chissà quali falò di confronto, lacrime, baci, delusioni, tradimenti e rassicurazioni vedremo nelle prossime settimane su Canale 5: con la partecipazione del famoso volto tv c’è da aspettarsi di tutto.

Temptation Island, il volto che nessuno si aspettava di trovare nel villaggio delle fidanzate

Il viaggio nei sentimenti è appena ricominciato, dopo un’attesa durata un anno, finalmente, per la gioia di tutti i telespettatori che hanno aspettato tanto questo appuntamento televisivo. Il programma è tornato ad arricchire l’offerta del palinsesto di Mediaset, trasmesso di nuovo su Canale 5 una volta alla settimana, in prima serata. Giovedì 27 giugno 2024 è andata in onda la prima puntata dello show condotto da Filippo Bisciglia, che, anche quest’anno, vedrà il confronto tra i fidanzati e le tentatrici single da un lato, e tra i single tentatori e le fidanzate dall’altro. I protagonisti dello spettacolo saranno nuovamente le coppie con una relazione stabile, che hanno deciso di mettere alla prova il loro legame, vivendo a distanza nei due villaggi, quello dei fidanzati e quello delle fidanzate dell’Is Morus Relais.

I protagonisti sono già stati presentati, e tra questi c’è qualcuno che probabilmente avrete visto già spesso in televisione. Il ragazzo in questione non è nuovo al pubblico appassionato dei contenuti del palinsesto di Canale 5, e pertanto la notizia della sua presenza a Temptation Island 2024 sta suscitando molto clamore. Scopriamo di chi si tratta.

L’ex protagonista di Uomini e Donne redarguito da Maria De Filippi

Il nuovo protagonista di Temptation Island 2024 che molto probabilmente avete già visto, più di una volta in tv, è un ex volto di Uomini e Donne. Si tratta di Carlo Marini, che partecipa nelle vesti di tentatore, essendo uno dei 13 single della dodicesima edizione del programma capitanato da Filippo Bisciglia.

Lui è stato il corteggiatore di Manuela Carriero, e nel corso della loro conoscenza è stato ripreso a gran voce dalla conduttrice del dating show. Il motivo per il quale Maria De Filippi lo ha redarguito davanti al pubblico italiano è legato al modo di relazionarsi con la ragazza, che era stato troppo incisivo: “Non ti rendi conto come puoi essere prevaricante, se non ti piace vai via” gli aveva intimato la presentatrice. Chissà ora che cosa accadrà e di quali eventi sarà protagonista Carlo Marini.