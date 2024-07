Divieti di balneazione per l’estate 2024: l’elenco delle spiagge vietate

Come ogni anno, la consueta mappa delle spiagge del Lazio dove, per l’estate 2024, è in vigore il divieto di balneazione, è stata stabilita da un decreto del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Se da un lato sono ancora numerose le località balneari del Lazio che hanno acque di qualità eccellente, secondo la lista stilata dalla Regione, basata sui prelievi effettuati da Arpa Lazio, va sottolineato come alcuni tratti del litorale siano stati vietati alla balneazione. Pur parlando in particolare di porti, fossi e foci dei fiumi, che sono interdetti per il rischio alla salute dei cittadini a causa della presenza di Enterococchi intestinali ed Escherichia coli.

Ecco, dunque, l’elenco completo delle zone del litorale del Lazio vietate alla balneazione diviso per provincie:

Provincia di Roma:

Civitavecchia : Da 1400 m a sinistra di Torre Valdaliga al Porto di Civitavecchia, Foci Fossi Infernaccio e Scarpatosta, Porto di Traiano

Santa Marinella : Foce Fosso delle Guardiole, da Porticciolo di Santa Marinella a Foce Fosso Santa Maria Morgana, Foce Fossi Castelsecco e delle Buche, Foce Fosso di Pontenuovo, Poligono militare di Santa Marinella fino al confine comunale

Cerveteri : Da confine comunale Poligono militare a Foce Fosso Turbino, Foce Fosso Zambra

Ladispoli : Foce Fossi Vaccina e Sanguinara

Fiumicino : Foce Fosso Cupino, Foce Fosso delle Cadute, Foce Fosso Tre Denari, Foce Fiume Arrone, Foce Fiume Tevere (Canale navigabile), Sinistra Foce Fiume Tevere

Roma : Destra Foce Fiume Tevere, Tenuta Presidenziale

Pomezia : Foce Fosso Pratica, Foce Fosso della Crocetta, Foce Fosso Orfeo, Sinistra Foce Rio Torto

Ardea : Destra Foce Rio Torto, Foci Fosso Grande e Fosso Moletta, Foce Canale Biffi, Foce Fosso del Diavolo, Foce Fosso Caffarella

Anzio : Foce Fosso Cavallo Morto, Porto di Anzio

Nettuno: Da Porto di Nettuno a 300 m a sinistra di Fosso Loricina, Poligono militare di Nettuno

Provincia di Viterbo:

Montalto di Castro : Da Tenuta Marchese Guglielmi a Foce Fiume Fiora

Tarquinia: Poligono militare, Foce Fiume Marta, 400 m a destra del Fiume Marta

Provincia di Latina:

Latina : Foce Fiume Astura, Foce Acque Alte – Moscarello, Sinistra Foce Rio Martino

Sabaudia : Destra Foce Rio Martino

San Felice Circeo : Porto di San Felice Circeo

Terracina : Foce Fiume Portatore – Porto Badino, Porto di Terracina – foce canale di navigazione

Sperlonga : Porto di Sperlonga

Gaeta : Da Punta Stendardo al Porto di Gaeta

Formia : Porto di Formia – Castello Miramare, Foce Rio Santa Croce

Minturno : Porticciolo – Foce Rio Capo d'Acqua, Da Foce Fiume Garigliano a confine regionale

Ponza : Porto di Ponza

Ventotene: Porto di Ventotene

Via libera per tutto il resto del litorale dove l’estate è già iniziata e che è pronta ad accogliere i turisti che affolleranno le spiagge nelle tanto agognate vacanze estive.