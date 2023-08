Calcio. Gianluca Pollace ex Lazio Primavera con esperienza in serie B, è un nuovo calciatore del Valmontone 1921

“La Società Valmontone 1921, nella persona del Presidente Lucia Lucciola, è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2023/24 con il calciatore Gianluca Pollace. Difensore classe 95 cresciuto nelle giovanili della Lazio, ha fatto parte della Primavera di Bollini e di quella di Inzaghi.

Dalla Lazio è approdato alla Salernitana in Serie B per poi militare in seguito in Serie C nel Gubbio, nel Racing Roma e nella Sicula Leonzio e in serie D nella Vastese, nell'Aprilia e nel Montespaccato. Un altro giocatore di indubbio valore vestirà la maglia giallorossa". Così in un comunicato la società calcistica "Valmontone 1921", iscritta al campionato di Eccellenza, girone A, annuncia l'acquisizione del cartellino del calciatore Gianluca Pollace, che andrà a rafforzare la retroguardia della compagine guidata dal mister Cristiano Di Loreto.

Di seguito le prime dichiarazioni del calciatore classe 1995 sull’esperienza che andrà a vivere con i nuovi compagni giallorossi:

“Una carica e una voglia che non trovavo da parecchio tempo”

“Sono stato accolto dalla squadra e dalla società in maniera ottimale. Le mie impressioni sia sul campo che nello spogliatoio sono molto positive. Lo staff è molto preparato, il Mister è ambizioso e mi ha trasmesso quella carica e quella voglia che in verità non trovavo più da parecchio tempo”.

“Non ho esitato neanche un secondo ad accettare”

“Ho scelto di scendere di categoria perché a breve diventerò papà e volevo trovare una situazione che mi concedesse più tempo a disposizione. È molto difficile trovare società di Eccellenza che vogliono fare le cose per bene così come fanno qui a Valmontone, una società sana con un Presidente serio. Non ho esitato neanche un secondo ad accettare e sono strafelice della scelta che ho fatto”.

“Siamo una squadra che deve lottare per arrivare in alto”

"Dobbiamo stare con i piedi per terra e lavorare duramente, perché il lavoro porta sempre i risultati. Lo Staff e il Direttore Mauro Ventura ci mettono tutto a disposizione per fare bene quindi sta a noi giocatori esprimere il meglio. In primis penso che dobbiamo fare gruppo così come stiamo facendo e creare una situazione che ci consenta di costruire gli obiettivi strada facendo. Noi siamo molto fiduciosi perché siamo una squadra che deve lottare per arrivare in alto", conclude Pollace.

