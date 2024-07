È denominata “la città dei sarcofagi” e in una giornata puoi vederla quasi tutta: è tra i borghi più belli del Lazio

Concediti alcuni giorni di vacanza nella “città dei sarcofagi”, un luogo così bello che oggi, non a caso, è considerato uno dei borghi più belli del Lazio.

Nella regione del Lazio sono presenti numerose città bellissime da visitare e dove poterci concedere anche alcuni giorni di vacanza. Alcune di queste sono affacciate sul mare, mentre altre permettono di godere di un turismo culturale incredibile, adatto anche alle famiglie.

Un esempio pratico è rappresentato proprio da Tuscania, che si trova in provincia di Viterbo e che durante l’estate è una meta ambita da tutti i turisti che vogliono riscoprire la storia romana.

Non a caso, questo borgo è rinomato tra i più belli della regione, meta ambita anche dalle famiglie che vogliono realizzare un vero e proprio turismo culturale.

Tra i punti di forza di Tuscania, infatti, troviamo proprio la presenza dei sarcofagi, reperti archeologici che rendono questa location una delle maggiori attrazioni turistiche nel Lazio, meta ambita da coloro che desiderano trascorrere una giornata alla riscoperta della storia romana.

Cosa vedere a Tuscania durante la propria vacanza?

Tuscania si trova in provincia di Viterbo, a 20 km dalla città, ed è una delle zone più belle dell’intera regione perché permette un turismo culturale alla riscoperta anche di numerosi corsi d’acqua nati durante l’età del bronzo. I turisti si recano a Tuscania per visitare la splendida basilica di San Pietro e quella di Santa Maria Maggiore. All’interno di questa chiesa, si trovano colonne dipinte e una fonte battesimale duecentesca, insieme a grandi affreschi del Giudizio Universale realizzati nel Trecento. In questo contesto rientra anche un altare a fenestrella, da sempre punto di interesse per i devoti durante i momenti di preghiera.

Tra i punti di interesse troviamo anche l’ex chiesa di Santa Maria del Riposo che oggi ospita il museo archeologico di Tuscania, il quale apre ogni giorno le porte gratuitamente ai turisti.

La città dei sarcofagi che puoi visitare in un giorno

Il punto di forza di Tuscania è rappresentato dai sarcofagi etruschi presenti all’interno della chiesa di San Pietro, nel pieno della foresta di colonne che ospita anche una cripta. Questi sarcofagi possono essere visitati accompagnati da una guida del luogo, che mostrerà nel dettaglio la particolarità della location e racconterà la storia che si cela dietro la loro costruzione.

Un altro punto di interesse all’interno della basilica di San Pietro è il pavimento cosmatesco a decorazioni geometriche, risalente al 1093.