È l’alimento più sano del mondo | Dall’influenza al cancro, previene praticamente di tutto: sembra un elisir di lunga vita

Se vuoi davvero vivere bene e a lungo, senza ammalarti mai, allora dovresti mangiare questo alimento a volontà.

Non puoi farne a meno: i massimi esperti che si occupano di alimentazione e nutrizione hanno fatto un lavoro meticoloso di classificazione ed è emerso che uno su tutti è l’alimento che può essere davvero considerato super food.

Da sempre sentiamo parlare delle proprietà benefiche della frutta e della verdure, ma, a quanto pare, non sono tutte uguali. Solo uno fa bene praticamente a tutto.

Alcuni tipi di cibi di origine vegetale sono davvero degli elisir di lunga vita, eppure questo alimento li batte tutti. In altre parole è concentrato di benessere e di salute.

L’alimento più sano del mondo

L’attenzione all’alimentazione sana e bilanciata è sempre più alta, oggi tutti o quasi conoscono i macronutrienti dei diversi gruppi alimentari, e cibi che prima erano considerati di discreta qualità, oggi sono ritenuti comfort food sconsigliati, da consumare solo una tantum. Per contro proliferano ovunque prodotti, integratori e claim pubblicitari che parlano di nutraceutica, un approccio di nutrizione per la salute.

Tra i cibi considerati healty ci sono tantissime varietà di frutta e verdura, e alimenti cento per cento vegetali. A quanto pare però, esiste un alimento che è ritenuto dai massimi esperti di nutrizione il re dei superfood, soprattutto dal punto di vista della della densità dei nutrienti. A classificarlo in cima alla lista dei cibi che fanno bene sono stati i ricercatori della William Paterson University del New Jersey, i quali hanno esaminato ben 41 tipi di frutta e verdura diversi e li hanno confrontati tra loro. Scopriamo che cosa è venuto fuori, e quale alimento è stato “eletto” come più sano al mondo.

Il cibo che fa bene alla salute

Ci sono tantissime varietà di frutta e di verdura, e tra tutti gli alimenti sani, quello che è stato considerato in assoluto il migliore dal punto di vista delle delle proprietà nutrizionali e dei principali micronutrienti contenuti al suo interno è il crescione, detto anche crescione d’acqua. Pare che il crescione sia riuscito a battere anche la barbabietola, la bieta, gli spinaci e tanti altri altri super food. Il motivo è la presenza di vitamine, minerali, fibre e proteine.

Per capire quanto una singola porzione di crescione possa fare effettivamente bene a tutto il nostro organismo, riportiamo di seguito i valori nutrizionali relativi contenuti in centro grammi di prodotto:

Calorie 32

Grassi 0,7 g

Acidi grassi saturi 0 g

Colesterolo 0 mg

Sodio 14 mg

Potassio 606 mg

Carboidrati 6 g

Fibra alimentare 1,1 g

Zucchero 4,4 g

Proteine 2,6 g

Vitamina C 69 mg

Calcio 81 mg

Ferro 1,3 mg

Vitamina D 0 IU

Vitamina B6 0,2 mg

Cobalamina 0

Magnesio 38 mg