Richiamo alimentare, controlla bene cosa hai messo nel carrello | Lo stanno prelevando da ogni scaffale

Sono tutti scossi dall’ultimo richiamo alimentare: ecco qual è il prodotto incriminato, controlla se lo hai acquistato.

Purtroppo non è la prima volta che un alimento, regolarmente immesso nel mercato, dopo alcuni controlli viene ritirato, generalmente perché è considerato rischioso per la salute dei consumatori, e stavolta si tratta di una pietanza di origine animale.

Verifica subito se l’alimento in questione è proprio uno di quelli della tua dispensa. Potresti averlo messo nel carrello della spesa senza sapere che è stato ritirato per volere del Ministero della Salute. Nel caso dovessi scoprire di averlo in frigorifero, gettalo via immediatamente.

Non mettere a rischio la tua salute e quella di chi ti sta intorno mangiando cibo pericoloso, leggi bene il richiamo alimentare: ecco quale alimento è stato richiamato nelle scorse ore, e perché ritenuto un pericolo per chi lo consuma.

Richiamo alimentare, l’allerta del Ministero della Salute

Non è la prima volta, purtroppo, che un prodotto è soggetto a richiamo alimentare, ma pur essendo un episodio frequente è sempre qualcosa che preoccupa e mette in allerta i consumatori. In Italia gli standard qualitativi legati alla distribuzione del cibo e dei prodotti commestibili sono più alti che altrove, la normativa è più precisa ed esigente e i controlli sono più severi e stringenti rispetti a tanti Paesi Ue e Extra UE. Purtroppo però ogni tanto capita che un prodotto venga ritirato dal mercato.

A stabilire il richiamo alimentare e i suoi motivi è il Ministero della Salute, e nelle scorse ore l’ente pubblico ha indicato un altro prodotto soggetto a ritiro. Scopriamo qual è, cerchiamo di capire perché è pericoloso, e per quale motivo è stato richiamato.

Il prodotto ritirato dal commercio

Il prodotto richiamato è un lotto di cosce di rana del marchio Ma.Re con data di scadenza 31/12/2024. Il pacco di cosce di rane sottoposto a richiamo è di colore rosso e blu, come si può vedere dalle immagini pubblicate nell’avviso di richiamo presente sul sito istituzionale del Ministero della Salute, nella sezione dedicata ai cibi ritirati dal mercato. La confezione in questione presenta la scritta “Frog legs – Yoga style”. La motivazione del ritiro è “possibile presenza di allegeni”, perché nelle etichette in italiano mancano le diciture degli allergeni. Nelle altre lingue sono invece presenti.

Dunque il problema della presenza di ingredienti i cui allergeni non sono espressi in maniera chiara per i consumatori di lingua italiana, ha causato l’immediato ritiro delle cosce di rana in questione. Per cui il suggerimento, per chi le avesse acquistate, è di gettarle ed evitarne il consumo.