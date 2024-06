Eccesso di velocità, addio multe grazie alla tecnologia | Serve solo un cellulare: con pochi click non temi più nulla

Così non prenderai più neanche un multa: basta un cellulare, scopri subito cosa fare

Sono tantissime le persone che, quando salgono a bordo della propria auto, devono concentrarsi per non rischiare di prendere una qualsiasi multa. Soprattutto chi ama andare ad alta velocità, infatti, oggi come oggi rischia molto, considerando la massiccia diffusione dei dispositivi come gli autovelox e i tutor.

Con la recente modifica del Codice della Strada, inoltre, alcune sanzioni sono state pesantemente inasprite e, per quelle che fino a qualche mese fa comportavano solo una multa pecuniaria, oggi si rischia addirittura il ritiro della patente di guida per un periodo di tempo anche lungo.

Oggi, però, vi sveliamo un trucco davvero fenomenale per quanto riguarda le multe per eccesso di velocità. Basta un po’ di impegno per metterlo in pratica ma, una volta fatto, vi svolterà l’esperienza al volante: ecco tutto quello che dovete sapere.

Così non prenderai più neanche una multa

Il trucco di cui vi parliamo oggi prevede l’uso dello smartphone, un dispositivo che ormai tutti abbiamo in tasca o in borsa. L’applicazione che serve per metterlo in atto è Google Maps, installata di default su ogni dispositivo quindi sicuramente presente nella sezione delle applicazioni di Google. Questo applicativo viene usato da tutti come navigatore: inserendo la propria posizione e quella in cui si desidera arrivare, l’app consiglierà il miglior percorso da fare se si è in macchina, se ci si muove con i mezzi, se si è a piedi o si è in bicicletta.

Ciò che molti non sanno, però, è che questa applicazione è utile anche per scoprire l’esatta posizione degli autovelox, così da non farsi trovare impreparati e non rischiare di prendere la multa. Per è sufficiente aprire l’app, impostare una destinazione e guardare con attenzione tutto il percorso, una volta avviata la navigazione: gli autovelox saranno indicati con un’icona a vignetta che racchiude una telecamera.

Come attivare gli avvisi vocali

Se, mentre si sta guidando, si desidera che Google Maps ci avvisi della prossima presenza di un autovelox, allora è sufficiente attivare l’opzione “riproduci segnali audio” lasciando alto il volume del cellulare, oppure impostandolo su “solo avvisi”.

Se però il servizio di segnalazione di autovelox non è attivo di default, allora vi consigliamo di impostare una destinazione su Google Maps e toccare l’opzione relativa alle segnalazioni, l’icona con un “+” al suo interno, che si colloca alla destra sotto al menù a scomparsa per il volume. Qui si troverà anche l’icona dell’autovelox, quella con la telecamerina.