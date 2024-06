Numero sconosciuto, ti basta un’app per scoprire chi è | È già installata sul tuo telefono: con 2 click lo hai smascherato

Se anche a te capita di ricevere telefonate e messaggi da numeri sconosciuti, metti in pratica questo metodo per sapere di chi si tratta.

Numeri sconosciuti, come smascherarli in un solo secondo

Può capitare di ricevere sms, telefonate o messaggi istantanei su WhastApp da contatti che non sono registrati nella nostra rubrica. Questo è un episodio comune ma anche alquanto fastidioso, ma come fare per sapere chi ha provato a mettersi in contatto con noi senza richiamare?

Un modo senza dubbio utile per questo scopo, è sfruttare l’app di messagistica istantanea più usata al mondo, ovvero WhastApp. Registrando con un nome qualsiasi quel contatto, si possono smascherare i numeri sconosciuti. WhatsApp infatti, si sincronizza in modo automatico a tutti i nostri contatti e se i numeri sconosciuti hanno un account sull’applicazione di messaggistica istantanea, basterà entrare su WhastApp e cercare il nome che gli abbiamo attribuito per ritrovarlo direttamente tra i nostri contatti. Questo metodo però può essere messo in pratica solo se quel contatto ha memorizzato a sua volta il nostro numero di telefono nella sua rubrica del telefono, vediamo perché.

Come usare WhatsApp per i contatti ignoti

Di certo anche tu utilizzerai la celebre App di messaggistica istantanea e puoi sfruttarla per scoprire chi si cela dietro i numeri conosciuti. Purtroppo però, cosa che forse ancora non sai, si può inviare un messaggio tramite WhatsApp anche a un numero che non è stato registrato tra i propri contatti. In questo caso basta sfruttare il sito web https://wa.me/.

Purtroppo, in tal caso, non è possibile sapere chi c’è dietro i numeri sconosciuti, e dunque, se si viene contattati da qualcuno che non si conosce, non resta che ignorare il contatto, oppure rispondere direttamente alle chiamate o ai messaggi, per poter chiedere direttamente alla persona in questione la sua vera identità.