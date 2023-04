Elezioni amministrative Lazio, i Comuni al voto il 14 e 15 maggio 2023

Le elezioni amministrative del Lazio si avvicinano con le date del 14 e 15 maggio 2023, giorni in cui andranno al voto per il rinnovo di consiglieri e sindaci 47 Comuni della Regione.

Vediamo quali sono i Comuni che arriveranno all’appuntamento con le elezioni:

Amministrative 2023: i comuni in provincia di Rieti e Viterbo:

4 comuni della provincia di Rieti al voto per le amministrative del prossimo 14 e 15 maggio 2023; Belmonte in Sabina, Borgorose, Rocca Sinibalda e Varco Sabino.

Anche nella provincia di Viterbo sono 4 i Comuni chiamati al voto; Valentano, Vallerano, Vignanello. Alle urne anche il comune di Sutri, amministrato al momento dal sottosegretario alla cultura del Governo Meloni, l’onorevole Vittorio Sgarbi.

Elezioni nel Lazio, la provincia di Latina il 14 e 15 maggio 2023

Saranno otto i Comuni della provincia di Latina, tra cui Latina stessa, i cui cittadini dovranno recarsi alle urne per decidere chi vorranno come Sindaco per i prossimi 5 anni. Ecco i Comuni: Aprilia, seconda città più popolosa della provincia e guidata dal sindaco uscente Antonio Terra che non ha presentato nuova candidatura.

Bassiano, Campodimele, Latina che deve ritrovare equilibrio dopo la sfiducia da parte dei partiti di centro destra del sindaco Coletta e che sfiderà la candidata di quel centrodestra che lo ha sfiduciato, Matilde Celentano. Al voto anche Lenola, Roccagorga, Sonnino e Terracina, Comuni commissariato travolto da una inchiesta del 2020 che ha travolto la Sindaca con provvedimenti di custodia cautelare.

Provincia di Frosinone al voto, ecco i comuni:

Appuntamento alle urne per i cittadini di 12 i comuni della provincia di Frosinone. Amaseno, Arpino, Boville Ernica, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Pico, Pignataro Interamna, Serrone, Villa Latina, Villa Santa Lucia.

Anagni, Comuni con più di 20 mila abitanti guidato dal sindaco Daniele Natalia e ricandidato; nei giorni scorsi era tornato sui giornali per la possibile candidatura, ad oggi ritirata, del già ex sindaco Franco Fiorito ed ex capogruppo Pdl del Lazio indagato nel 2012 per le spese pazze e soprannominato “Batman”.

Elezioni nel Lazio, la provincia di Roma al voto il 14 e 15 maggio 2023

Al voto per il rinnovo degli organi amministrativi locali anche i Comuni di Affile, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Fiumicino, Gallicano Nel Lazio, Magliano Romano, Morlupo, Olevano Romano, Pomezia, Roccagiovine, Scrofano, San Cesareo, Santa Marinella, Segni, Valmontone.

Interessante senza dubbio l’appuntamento di Fiumicino, travolto nelle scorse settimane dalle dimissioni e dal passaggio dell’Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia alle fila del centrodestra. Troppo a sinistra la posizione dei suoi ex alleati, così Caroccia motiva le sue dimissioni.

Elezioni anche a Rocca di Papa, Comuni commissariato dopo le dimissioni in blocco di 10 consiglieri che hanno decretato la caduta della sindaca Veronica Cimino. Che al momento non ha ancora chiarito se presenterà la sua candidatura o no.

Amministrative 2023, le informazioni utili per recarsi alle urne

Si potrà votare da domenica 14 maggio dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 15 maggio dalle 7:00 alle 15:00. I Comuni con popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti andranno al voto ad un unico turno con la vittoria del candidato votato a maggioranza relativa.

Per i Comuni con popolazione sopra la soglia dei 15.000 abitanti il sistema elettivo è a doppio turno. Nel caso in cui non si ottenga il 50% più uno dei voti i candidati con maggiori preferenze andranno al ballottaggio. I ballottaggi si terranno nelle date del 28 e 29 maggio 2023. Tutti coloro che non sono in possesso della tessera elettorale potranno recarsi nelle sedi del loro Comune a ritirarne una nuova anche durante i giorni della tornata elettorale.

