Carmela Spinelli e Alessandro Invernizzi si presentano ai Valmontonesi

I due candidati per “Un nuovo arcobaleno, Marco Gentili sindaco” presenteranno la propria candidatura

Marco Gentili, sabato 29 aprile alle ore 11, presenterà i candidati consiglieri e i punti salienti del programma di mandato. Le compagini, quattro a supporto del candidato sindaco, sono molto ben rappresentative della società civile, annoverano tra le file candidati di età diverse, espressione dei vari ambiti lavorativi, dall’insegnamento all’agricoltura al mondo operaio.

Valmontone, Spinelli e Invernizzi per Gentili sindaco

Nella lista “Un nuovo arcobaleno” troviamo Carmela Spinelli e Alessandro Invernizzi.

Carmela Spinelli, 25 anni, laureata in Economia e Management, amministratrice di quattro società di famiglia, professionista con formazione economico-aziendale, dimostra notevoli capacità di pensiero strategico e propensione al raggiungimento degli obiettivi attraverso il coordinamento e lo sviluppo di strategie e il coinvolgimento attivo delle diverse aree aziendali. Sa comunicare con efficacia gli obiettivi e le modalità per raggiungerli. Una ragazza che si è messa subito in gioco per aiutare il padre, Giuseppe, nelle aziende di famiglia, studiando strategie, reperendo fondi, da sola senza avere paure.

Alessandro Invernizzi

Alessandro Invernizzi, 49 anni, diplomato, responsabile di una delle più grandi aziende di movimento terra e settore edilizio a livello nazionale ed europeo, geometra orientato al risultato, sa superare le aspettative dei clienti realizzando progetti di elevata precisione e validità, dalle ottime capacità di organizzazione e di cura dei dettagli.

Una donna e un uomo che possono portare a Valmontone competenze e passione, ma anche la certezza della loro coerenza. La loro candidatura dettata dalla volontà di contribuire al cambiamento che deve coinvolgere Valmontone, dopo anni di torpore, se non di vero e proprio immobilismo che non si vogliono rivedere mai più.

Hanno delle idee e vorrebbero realizzarle per far diventare il paese più bello e più vivace. Perché credono di essere in grado di poter migliorare Valmontone e di avere le qualità giuste per rappresentare gli altri, per parlare in pubblico perché non sono timidi.

Si candidano perché vorrebbero agevolare il commercio, soprattutto aiutando le aziende che investono nel territorio e per il territorio, sfruttando il turismo grazie all’Outlet e al parco giochi; agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro ai giovani; facilitare l’ottenimento dei fondi europei alle imprese di Valmontone aprendo un desk europeo.

Sabato 29 aprile alle ore 18:30 si presenteranno alla cittadinanza presso l’edificio commerciale di via Arianaa Valmontone.

Saranno presenti: il deputato On. Massimo Romagnoli, il Segretario Generale FLAEICISL Amedeo Testa, il candidato sindaco Marco Gentili, l’attrice Manuela Arcuri. Durante l’evento ci sarà un buffet con apericena.

