Elezioni Regionali Lazio, il sondaggio: Francesco Rocca in testa

Francesco Rocca, candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrodestra in vantaggio su Alessio D’Amato di centrosinistra, sostenuto da Pd, Terzo polo e altri gruppi minoritari per un totale di 13 partiti. In terza posizione il volto televisivo e ambientalista scelto dal Movimento 5 stelle, Donatella Bianchi. Questa la fotografia del primo sondaggio di Izi realizzato per il quotidiano la Repubblica.

Regionali Lazio, il sondaggio Izi per la Repubblica

La distanza che separa l’assessore alla Sanità dall’ex presidente della Croce rossa è ampia: quasi 8 punti percentuali, con Rocca che ottiene il 42,6 per cento dei consensi mentre D’Amato raggiunge 34,8 per cento. Bianchi si ferma al 18,3 per cento. Dalla rilevazione, condotta tra il 27 e il 28 dicembre, intervistando 1.012 persone, emerge anche un altro dato: il 30,3 per cento non vorrebbe recarsi alle urne. Relativamente ai numeri dei partiti il primato va a Fratelli d’Italia che ottiene il 32,4 per cento, crescendo di un punto rispetto alle politiche. Calano Lega e Forza Italia: 4 e 5,7 per cento.

Stabile il Partito democratico 18,1 per cento mentre il M5s sale di un paio di punti, 16,5 per cento. Per quanto riguarda la coalizione: i pentastellati potranno contare anche su una lista civica data al 2,8 per cento raggiungendo così 17,6 per cento. Il centrosinistra di D’Amato sale a quota 33,9 per cento mentre il centrodestra si attesta sul 42,7 per cento.

© Riproduzione riservata