Regionali Lazio, Rocca si dimette dalla presidenza del CRI: “sono a disposizione del territorio”

Francesco Rocca si è dimesso dalla carica di Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana (CRI), affermando: “Ho deciso di presentare le mie dimissioni dalla carica di Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana perché ho scelto di mettermi a disposizione del territorio”.

Salvo imprevisti, Rocca dovrebbe essere il candidato del centro destra per le prossime elezioni Regionali nel Lazio. L’ex presidente della Croce Rossa Italiana rivolgendosi ai volontari e volontarie dell’organizzazione ha affermato: “Come esperto di sanità pubblica, penso di poter portare un valore aggiunto: ho accettato una nuova sfida in cui credo fortemente”.

La rosa dei nomi

Il nome di Rocca è stato scelto tra una rosa di tre nomi importanti, tra i quali troviamo Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d’Italia e Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera. La scelta di Rocca come possibile candidato sembrerebbe essere stata approvata anche dagli altri partiti della coalizione, nonostante Forza Italia propenderebbe per una figura più politica.

I candidati

Il candidato per ora, dovrà vedersela con Alessio D’Amato, sostenuto da Pd, Terzo Polo, Verdi e Demos e con il candidato del Movimento 5 Stelle, non ancora indicato da Giuseppe Conte, e che dovrebbe essere sostenuto anche da Sinistra Italiana.

Chi è Francesco Rocca

Francesco Rocca, nato a Roma nel 1965, non si è mai impegnato attivamente in politica ma da giovane ha militato nel Fronte della Gioventù a Ostia, insieme a Toni Augello. Laureato in giurisprudenza, negli anni ’90 diventa avvocato, e nel 2002 diviene commissario e direttore generale in ambito sanitario a Roma e Napoli. Grazie alla sua dedizione, viene nominato ed eletto a capo della Croce Rossa internazionale per ben due volte.

