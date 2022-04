Estorsione e spaccio: condannati in appello i fratelli Bianchi

Come riportato da Il Messaggero, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi sono stati condannati anche in appello per tentata estorsione e spaccio. Il Tribunale di Roma, lo scorso lunedì ha emesso la sentenza nei confronti dei due artenesi, alleggerendone però la pena. Fratelli Bianchi

Quest’ultima, infatti, ora è di quattro anni e sei mesi di reclusione. Al contrario dell’anno scorso, quando Marco e Gabriele erano stati condannati a cinque e quattro mesi. “Non sono molto soddisfatto. Appena avrò letto le motivazioni, se sarà il caso, farò ricorso in Cassazione“, ha commentato l’avvocato dei fratelli Bianchi, Massimiliano Pica.

Estorsione e spaccio: condannati anche in appello i fratelli Bianchi

La sentenza riguarda alcune vicende avvenute tra il 2019 e il 2020, tra Velletri e Lariano, tra cui la gestione di droga e il tentativo di recupero illegale di crediti, attraverso minacce e percosse. I fratelli Bianchi, per questo, erano stati arrestati nel dicembre 2020, già in carcere per la morte di Willy Monteiro Duarte. Per le stesse motivazioni, allora erano finiti in manette anche altri quattro ragazzi.

Tra loro, Orlando Palone, condannato lo scorso anno a due anni e otto mesi ai domiciliari. L’artenese, tuttavia, grazie al concordato di un anno e sette mesi ottenuto lunedì dal legale Pica, è stato rimesso in libertà. L’altro imputato, Valentino Fabiani, è stato condannato l’anno scorso per spaccio a sei anni e otto mesi di reclusione (pena ridotta in appello a tre anni e dieci mesi ai domiciliari).

