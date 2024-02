Fare il bagno in mare d’inverno? Alla Baia di Sorgeto si può, un parco termale a cielo aperto

Ci sono luoghi a cui resti affezionato per tutta la vita. Uno di questi è sicuramente Ischia, la più grande tra le isole del golfo di Napoli, le altre sono Capri e Procida. C’è qualcosa di incantevole nei colori e profumi dell’Isola Verde, nei tesori del mare blu, nelle calette nascoste e nelle terme naturali.

Ischia è un’isola che appartiene all’arcipelago delle isole Flegree, della città metropolitana di Napoli. Raggiungerla dalla Capitale è semplice. I treni da Roma Termini per Napoli ci sono circa ogni ora e la durata del viaggio è di 1 ora e 10 minuti. Una volta arrivati a Napoli per raggiungere l’isola bisogna prendere un aliscafo o un traghetto dai porti di Napoli o Pozzuoli.

Baia di Sorgeto

La Baia di Sorgeto si trova a Panza, frazione del Comune di Forio sull’Isola d’Ischia. E’ una destinazione molto popolare a Ischia, nota per le sue acque termali naturali che rendono possibile il bagno tutto l’anno, compreso l’inverno. Questa baia offre un’esperienza unica in cui è possibile fare il bagno in un ambiente naturale mentre si godono le acque calde provenienti da sorgenti termali sottomarine.

Ecco alcune delle caratteristiche principali della Baia di Sorgeto:

Acque termali: Le acque della Baia di Sorgeto sono naturalmente riscaldate dalle sorgenti termali sottomarine. Questo significa che, anche durante l’inverno, l’acqua del mare rimane a temperature piacevolmente calde, rendendo possibile il bagno termale. Piscine naturali: Lungo la baia, ci sono formazioni rocciose e piscine naturali create dalle sorgenti termali. Queste piscine si riempiono con acqua calda e possono essere utilizzate per il bagno in qualsiasi momento dell’anno. Parco termale a cielo aperto: Nella zona circostante la baia, ci sono anche stabilimenti termali a cielo aperto che offrono servizi come vasche calde, trattamenti termali e massaggi. Questi centri termali consentono ai visitatori di godere appieno dei benefici delle acque termali. Vista panoramica: La Baia di Sorgeto offre anche una vista panoramica mozzafiato sul mare e sulla costa circostante, che la rende ancora più affascinante. Accessibilità: La baia è facilmente accessibile dalla strada principale e offre un parcheggio nelle vicinanze, il che la rende comoda per i visitatori, anche se per raggiungere la spiaggetta dove appoggiarsi per fare il bagno e trascorrere la giornata, bisogna scendere e al ritorno salire parecchi scalini, una lunga impegnativa scalinata, che può far desistere alcuni dall’impresa.

La Baia di Sorgeto è una meta ideale per chi cerca relax e benessere, sia durante la stagione estiva che in inverno. Il suo ambiente naturale e le acque termali offrono una sensazione di tranquillità e ristoro, rendendo il soggiorno a Ischia ancora più piacevole.

Il bagno di notte

Le caratteristiche più affascinanti di Sorgeto sono comunque il bagno di notte, nelle tiepide acque a guardar le stelle, ci si può rilassare trascorrendo momenti indimenticabili e le miti temperature anche invernali che consentono di abbronzarsi e fare il bagno anche nei giorni più freddi!

La natura vulcanica fa di Ischia un’isola ricca di sorgenti termali che sgorgano in ogni angolo, anche direttamente in mare. La Baia di Sorgeto è un vero e proprio parco termale a cielo aperto, gratuito e quindi aperto tutto l’anno.

Per questo motivo a Sorgeto troverete persone immerse in acqua anche nei mesi più freddi, persino d'inverno perché la temperatura dentro le vasche può raggiungere anche i 37 gradi.

La Baia di Sorgeto è uno di questi luoghi dove poter fare un bagno termale direttamente in mare: qui acqua calda e acqua fredda si mescolano a quella dolce e salata regalando ai turisti sensazioni uniche.

D’estate è consigliabile scendere alla baia di Sorgeto molto presto, altrimenti si rischia di non trovare posto, mentre è assolutamente d’obbligo, almeno una volta nella vita, fare un bagno di sera al chiaro di luna immersi nelle vasche naturali tra mare e terme.

Un prezzo da pagare: oltre 250 gradini…

Le terme naturali della baia di Sorgeto sono libere e gratuite ma anche queste acque come tutto nella vita hanno un prezzo. E questo si paga in fatica per raggiungerle.

La baia infatti non è proprio facile da raggiungere: Se siete arrivati sullo spiazzo di Punta Chiarito, dal quale avrete una bellissima vista su tutta la baia, vi aspetteranno più di 250 gradini per arrivare al mare. E se la discesa vi sembrerà difficoltosa, aspettate di finire i vostri bagni termali per scoprire la fatica del ritorno (per la legge della fisica sono più di 250 gradini in salita).

Come arrivare alla Baia di Sorgeto

D’estate i più pigri possono ovviare con il servizio di taxi boat messo a disposizione che collega il vicino borgo di Sant’Angelo alla Baia di Sorgeto via mare con prezzi decisamente accessibili.

La Baia può essere raggiunta in autobus con le linee CS, CD, 1 o 23 che non vi porteranno proprio davanti alla scalinata ma a circa un chilometro di distanza. In taxi o con auto privata si può arrivare fino a Punta Chiarito, seguendo le indicazioni per località Panza e quindi Baia di Sorgeto. Sono presenti anche parcheggi a pagamento se non volete lasciare la vettura lungo la strada.

Come orientarsi

Guardando il mare, quindi con la schiena alla costa, troverete le acque riscaldate sulla vostra sinistra, dalla parte opposta troverete una serie di massi sui quali prendere il sole. Molti turisti sfruttano questo posto per far essiccare sulla pelle il sedimento argilloso delle terme; più in là potrete trovare un bar-ristorante dove potrete acquistare il fango termale confezionato. Sempre sul posto troverete anche servizi igienici e cabine spogliatoio.

Un’esperienza da vivere almeno una volta nella vita

Una volta giunti sul posto, dopo aver preso un poco di sole, ci si immerge nelle acque della Baia, procedendo con cautela tra le rocce vulcaniche che pavimentano la riva, facendo attenzione alle pozze estremamente calde, dove si mettono a cuocere addirittura le uova o altro. Calati in acqua si capisce perché la Baia di Sorgeto è così ricercata e apprezzata dai turisti di tutto il mondo: la piacevolezza di lasciarsi cullare dalle onde marine di acqua calda, di ricevere un massaggio unico lungo tutto il corpo, è un’esperienza da vivere almeno una volta nella vita.

Foto dalla pagina Baia di Sorgeto Ischia

© Riproduzione riservata