Ferie, da 4 settimane si passa a 5 | Questi lavoratori fanno i salti di gioia: benefit raggiunto con tanto sudore

Questa categoria di lavoratori può fare adesso i salti di gioia perché dopo tanto sudore le quattro settimane di ferie passano finalmente a cinque. Scopriamo di più…

Il benessere dei lavoratori è sempre ormai più al centro della discussione, non del governo, ma della società. Infatti, ultimamente si parla sempre di una diminuzione delle giornate di lavoro, come sta succedendo in altri paesi del mondo, in cui il numero di giornate è passato da 5 a 4.

Quello che viene definito work-life balance è sempre più importante anche per i lavoratori che hanno forse anche abbandonato l’idea di carriera, in favore dell’idea di una vita più vivibile e più piena, in cui non si vive solamente in vacanza o nel finesettimana.

Infatti, più aumentano le responsabilità sul mondo del lavoro, più diminuisce il benessere complessivo perché lo spazio per le proprie passioni si assottiglia.

Avere un buon equilibrio vita lavoro è fondamentale anche per la produttività lavorativa. La mancanza di una delle due dimensioni compromette irrimediabilmente l’altra. Gli obiettivi professionali sono fondamentali, tuttavia, ancora più importante è il tempo da dedicare alla famiglia, agli amici e alle proprie passioni personali. Il rischio che c’è dietro l’angolo è quello del burn-out.

I cambiamenti in corso

In futuro parecchie cose cambieranno probabilmente, poiché si andrà sempre di più verso un ridimensionamento della dimensione lavorativa nella vita. Per questo motivo le aziende stanno iniziando a capire quanto sia importante fare delle politiche che promuovano il benessere aziendale. Avere una maggiore flessibilità lavorativa, poter lavorare da remoto e avere dei pacchetti per il benessere mentale e fisico, sono determinanti.

Questo chiaramente non solo migliora decisamente la qualità della vita delle persone in azienda ma gli permette anche di restare molto più fedeli all’azienda. Infatti, nessuno lascerebbe un posto che lascia così tanto spazio di crescita personale per gettarsi nell’ignoto. Questo fa si che le cose vadano in una direzione decisamente più confortevole per tutti. È decisamente un win-win per tutti.

Ferie passano da 4 settimane a 5: ma non per tutti.

Non tutti sanno che i lavoratori inquadrati con il contratto di metalmeccanico hanno inizialmente un periodo di ferie di quattro settimane che però aumentano con il raggiungimento della giusta anzianità.

Infatti, nel contratto da Metalmeccanici, secondo l’articolo 10, le ferie passano a 5 settimane. Inoltre, come viene scritto nel CCNL, per ogni giorno di ferie retribuite godute o non godute spetta la retribuzione totale per ogni singola giornata.