Ferie, se i giorni non ti bastano puoi chiederne di più | A dichiararlo è la Legge: con una telefonata il gioco è fatto

Così potrai avere più ferie, ormai è ufficiale: non ti diranno di no

Siamo ormai nel pieno dell’estate. Il caldo ha iniziato a farsi sentire in tutt’Italia e, se chi vive al mare è più fortunato poiché può farsi un tuffo anche dopo le otto ore di lavoro, chi vive lontano dalle spiagge deve accontentarsi delle piscine affollate nel weekend.

Fortunatamente, però, quasi tutti gli italiani durante questi mesi riescono a concedersi qualche giorno di ferie, cioè di pausa retribuita dal lavoro da dedicare al tempo libero, alla famiglia e agli amici. Chi se lo può permettere va al mare o in montagna, oppure in una bella città d’arte; altri, invece, preferiscono restare a casa e dedicarsi a quei lavori che non si ha mai tempo di fare durante l’anno.

Se sognate di godere di più giorni di ferie rispetto a quelli che effettivamente maturate durante l’anno, finalmente ora c’è un modo in cui è possibile che questo avvenga: ecco cosa dovete fare.

Così avrai più ferie, non potranno dirti di no

Ebbene sì, è possibile godere di un periodo di ferie più esteso rispetto alle effettive giornate a cui si ha diritto per contratto e in base alla maturazione. Tutto ciò non è né illegale, né raro: sono molte le aziende che consentono ai propri dipendenti di prendersi più giorni liberi rispetto a quelli maturati, senza alcun problema e senza alcuna riduzione di stipendio. Questo è possibile grazie all’anticipo delle ferie dell’anno successivo: facendo espressa richiesta al datore di lavoro, il dipendente può chiedere di usufruire di qualche giorno di ferie che effettivamente deve ancora maturare e che, formalmente, rientrerebbe in quelle relative all’anno successivo.

Il datore di lavoro, però, può arrogarsi il diritto di rifiutare questa domanda. Ciò avviene, per esempio, se in quel periodo sussiste un’alta densità di lavoro o ci sono problemi specifici. In tutti gli altri casi, comunque, è probabile che la richiesta venga accettata.

Cosa accade nel cedolino

Nel caso in cui il datore di lavoro conceda al dipendente le ferie anticipate, quindi non ancora maturate, il lavoratore vedrà nel proprio cedolino del mese successivo un contatore ferie negativo.

Questo, infatti, presenterà il segno del meno davanti al numero e indicherà il fatto che il dipendente deve recuperare le ferie usate e non ancora maturate. Questo però non è un problema poiché, con l’andare del tempo, il lavoratore salda il debito.